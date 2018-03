Le Français Arnaud Démare (Groupama) a remporté ce dimanche la 1re étape diputée sur 135 km entre Chatou et Meudon. A noter également la très belle 14e place de Pit Leyder sur le GP de Lillers en France.

Paris-Nice: Démare à la photo-finish, Drucker cède du terrain

(ER/AFP) - Démare a été déclaré vainqueur devant l'Espagnol Gorka Izagirre, devancé d'un rien, le Français Christope Laporte et le Belge Tim Wellens, tous quatre sur la même ligne au terme des deux derniers kilomètres en montée. Le Picard, qui est âgé de 26 ans, a endossé le maillot de leader avec 4" d'avance sur Gorka Izagirre, par le jeu des bonifications.



Jempy Drucker a rallié l'arrivée en 94e position à 2'21" du vainqueur du jour. Au général, le Luxembourgeois de la BMC accuse 2'31" de retard. «J'étais persuadé d'avoir fait deuxième. J'ai jeté mon vélo un peu en désespoir, à la fin on n'était plus lucide du tout», a déclaré Démare, qui a signé son premier succès de la saison.

Dans cette étape, longtemps ouverte par une échappée de trois coureurs (Roelandts, Rolland, Périchon), l'Américain Tejay Van Garderen a été contraint à l'abandon suite à une chute. D'autres prétendants ont perdu gros dans le final urbain des Hauts-de-Seine. L'Espagnol Jesus Herrada a lâché près d'une minute, le Danois Jakob Fuglsang plus d'une minute et demie. Pour ne rien dire du Russe Ilnur Zakarin (3e de la Vuelta 2017) qui a cédé plus de cinq minutes.

Ce lundi, la deuxième étape, longue de 187,5 km, s'annonce favorable aux sprinteurs. Aucune difficulté de relief ne figure sur le parcours entre Orsonville et Vierzon, dans le centre de la France.



Sortie encourageante pour Pit Leyder au GP de Lillers

Le Français de l'équipe Quick-Step Remi Cavagna a décroché sa première victoire professionnelle lors de la deuxième édition d'A Travers la Flandre-Occidentale, dimanche après les 189,3 kilomètres entre Nieuport et Ichtegem. Il a devancé son compatriote et coéquipier Florian Sénéchal et le Belge Frederik Frison (Lotto). Alex Kirsch, qui restait sur une excellente sortie mardi sur le GP Samyn (6e) a abandonné à l'instar des Differdangeois.

Par ailleurs, le 53e Grand Prix de la Ville de Lillers a vu la victoire du Français Jérémy Lecoq (Vital Concept). A noter la belle prestation de Pit Leyder 14e à 58" alors que Colin Heiderscheid finit 46e à 2'41". Gaëtan Pons, Tiago Da Silva et Raphael Kockelmann ont abandonné. A propos des coureurs luxembourgeois, sachez encore que Tom Wirtgen a pris la 29e place samedi du Trofej Porec-Porec Trophy en Croatie. Le coureur de l'équipe AGO-Aqua Service est arrivé dans le même temps que le vainqueur du jour. Enfin Michel Ries s'est classé 76e du GP international de Rhodes à 2'08" du vainqueur, son équipier italien Matteo Moschetti.

Strade Bianche: Benoot ouvre son palmarès, Didier hors délai

Le Belge Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) a obtenu samedi à Sienne la première victoire de sa carrière en s'imposant en solitaire dans les Strade Bianche, devant le Français Romain Bardet (AG2R), deuxième à 39", et son compatriote Wout Van Aert (Vérandas Willems-Crelan), champion du monde de cyclo-cross.

Alors que Bardet et Van Aert s'étaient échappés à 45 kilomètres de l'arrivée, Benoot les a en effet rejoints à 15 kilomètres du but avant de rapidement contre-attaquer, dans la partie la plus raide du dernier secteur non-asphalté. «Il y avait beaucoup d'attentes autour de moi après ma 5e place dans le Tour des Flandres il y a trois ans, a déclaré le jeune Belge de 23 ans. Les journalistes belges m'ont mis beaucoup de pression. Mais je savais que j'allais gagner une grande course un jour et ce jour est arrivé».

La course a été particulièrement difficile à cause de la pluie, qui a transformé les chemins de terre et de graviers qui font la renommée de cette course en couloirs boueux, Benoot était en tous cas le plus costaud du jour. Conséquence: seulement 53 coureurs ont été classés, un groupe d'une vingtaine d'hommes dont faisait partie Laurent Didier est arrivé hors délai.

Dames: Majerus 38e à Sienne

La Néerlandaise Anna van Der Breggen de la formation Boels-Dolmans a remporté samedi la 4e édition des Strade Bianche dames, première épreuve du calendrier WorldTour féminin. La championne olympique en titre s'est imposée en solitaire avec 49" d'avance sur la Polonaise Katarzyna Niewiadoma et 59" sur l'Italienne Elisa Longo Borghini, victorieuse l'année dernière.

A noter que l'équipe Boels-Dolmans a placé une deuxième fille dans le Top 5 avec la 5e place de Chantal Blaak (à 1'32"). Christine Majerus, qui a joué les équipières, s'est classée 38e à 11'56" de sa partenaire. Comme la course messieurs, les conditions climatiques ont rendu cette épreuve particulièrement exigeante.



Quant au 54e Circuit du Westhoek – Memorial Stive Vermaut disputé sur 126,3 km, il a été remporté par la Néerlandaise Floortje Mackaij de l'équipe Sunweb. Victime d'une grousse chute mardi sur le Samyn, Chantal Hoffmann a fini 43e à 17" de la lauréate du jour.