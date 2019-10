Le PSG, Manchester City et le Bayern poursuivent leur sans-faute et se rapprochent des huitièmes de finale alors que le Real Madrid et Tottenham ont signé leur premier succès lors de la 3e journée de la Ligue des champions.

Paris corrige Bruges, le Real et Tottenham se relancent

(AFP) - Les rencontres de mardi ont été spectaculaires avec la bagatelle de 30 buts inscrits en huit rencontres.

Groupe A: la «DIM» du PSG déchaînée, le Real rassuré

Neymar et Gueye absents. Cavani sur le banc. Pas de problème, le PSG a pu compter sur ses Argentins et sur Mbappé, auteur d'une entrée explosive avec un triplé. La «DIM» (Di Maria-Icardi-Mbappé) a fait voler en éclats Bruges (5-0) et avance à grands pas vers les huitièmes avec neuf points au compteur. Deux passes décisives de l'extérieur du pied pour Icardi (7e) et Mbappé (83e): Di Maria a encore fait parler son talent. Mais que dire de Mbappé, buteur également à la 61e et 79e minute, et crédité d'une passe décisive pour Icardi (63e). Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure en fin de match du Belge du PSG Meunier, devant son ancien public.

Le Real Madrid et Zidane peuvent souffler. Le succès 1-0 acquis lors du déplacement toujours périlleux à Galatasaray donne de l'air aux Madrilènes et à leur entraîneur français, triple vainqueur de la C1, mais menacé en cas d'une nouvelle contre-performance après la défaite inaugurale face au PSG et le nul à Bernabeu contre Bruges. Kroos a inscrit le seul but du match (18e) après une action initiée par Hazard en relais avec Benzema. Avec quatre points, les coéquipiers de Ramos remontent à la 2e place derrière Paris.

Groupe B: Bayern solide, Tottenham survolté

Au Pirée, le Bayern s'est fait surprendre par un but d'El-Arabi (23e), mais l'inévitable Lewandowski, à deux reprises (34e, 62e), et Tolisso d'une superbe frappe (75e) ont permis aux Allemands d'engranger un troisième succès (3-2), malgré la réduction du score de Guilherme (79e). Avec 9 points, les Allemands devancent de cinq longueurs Tottenham. Seul point noir de la soirée: Lucas Hernandez est sorti sur blessure peu avant l'heure de jeu.

Erik Lamela et les Spurs ont renoué avec la victoire. Photo: AFP

Un nul 2-2 chez l'Olympiakos après avoir mené 2-0, une humiliation 7-2 à la maison face au Bayern: Tottenham se devait absolument de réagir face à l'Etoile Rouge de Belgrade. Et le réveil du finaliste de la dernière édition a été spectaculaire: victoire 5-0 grâce à des doublés de Kane (9e, 72e) et Son (16e, 44e). Lamela a inscrit l'autre but (57e). Les Spurs sont relancés.

Groupe C: City punit l'Atalanta

L'imprévisible et très joueuse Atalanta Bergame a titillé Manchester City en ouvrant le score sur penalty par Malinovskyi (28e), mais un doublé d'Agüero (34e, 39e sp.) et un «coup du chapeau» de Sterling (58e, 64e, 69e) ont remis à l'endroit les Citizens. Avec ce succès 5-1, les hommes de Pep Guardiola sont solidement en tête de leur groupe avec 9 points.

Le Shakhtar Donetsk a concédé le nul 2-2 à domicile face au poil à gratter de la poule, le Dinamo Zagreb, qui avait étrillé l'Atalanta 4-0 en ouverture. Konoplyanka a ouvert le score (16e), mais Olmo (25e) et Orsic (60e sp.) ont donné l'avantage aux Croates, finalement repris par un but de Dodo (75e).

Dybala héros juventino

Un doublé magistral de Dybala en fin de rencontre (77e, 79e) et la Juventus, bien mal embarquée après un but de Mirantchouk (30e), a finalement battu le Lokomotiv Moscou 2-1. Grâce à leur pépite argentine, les hommes de Maurizio Sarri occupent la tête (7 points) devant l'Atletico Madrid à la différence de buts.

Alvaro Morata, à peine entré en jeu, a permis à l'Atletico Madrid de s'imposer 1-0 (78e) à domicile, plus tôt dans la soirée, face à la lanterne rouge, le Bayer Leverkusen, qui a longtemps posé des problèmes aux joueurs de Diego Simeone.