Pape Mboup: «Je ne me vois pas quitter le Luxembourg»

Christophe NADIN En fin de contrat au Racing, Pape Mboup ignore de quoi son avenir sera fait. Le milieu défensif de 31 ans boucle sa quatrième saison dans la capitale et vient d'enchaîner un troisième match complet d'affilée. La course à l'Europe passe par un succès à Pétange.

Pape, vous vivez une saison compliquée. Etes-vous d'accord avec ce constat?



Pape Mboup - «Non, pas tant que ça. Un nouvel entraîneur est arrivé avec ses idées. C'est vrai que je n’ai pas joué tout de suite. Je suis maintenant revenu et je suis là pour apporter mon expérience.

Avez-vous eu une discussion personnelle avec Frank Defays?

On a eu une discussion collective. Le coach m'a relancé face à Mondorf. C'était son ressenti du moment. On gagne 3-0 puis on perd de façon imméritée à Dudelange et enfin on bat Strassen.

Le Racing a manqué de constance cette saison. Pourquoi?

C’est dû à plusieurs facteurs. On a d'abord changé de coach. Le nouveau est venu avec sa philosophie. Il a fallu du temps pour que ça se mette en place. Le calendrier a aussi joué son rôle. Mais je sens que l’équipe se consolide. On va pouvoir enchaîner. La bataille s'annonce féroce pour aller en Europe.

Pouvez-vous comparer les méthodes Grettnich et Defays?

Surtout dans l'approche du jeu. Grettnich voulait d’abord que l’on soit solide derrière, que l’on laisse le moins d’espaces. L’adversaire pouvait prendre le jeu à son compte. Avec notre nouveau coach, on se découvre plus. Il aime bien travailler la conservation et la maîtrise technique. Cela prend du temps à assimiler. Le coach s’en est rendu compte.

Franck Defays a eu besoin de temps pour que le groupe assimile sa méthode raconte Pape Mboup. Photo: Stéphane Guillaume

Quel est votre match référence?

Peut-être notre rencontre à domicile contre Dudelange. On a été costauds ce jour-là. On a mené. Cette rencontre nous a fait grandir. On a vu que l’on pouvait titiller les grands. On a aussi battu le Fola chez nous.

Cette rencontre à domicile contre Dudelange nous a fait grandir.



Ce vendredi, vous vous déplacez à l'Union Titus Pétange. Un match charnière?

On avait dit la même chose contre Strassen. Le match charnière, ce sera toujours celui qui se présente. C’est sûr que ce sera important contre une bonne équipe du Titus Pétange. Il n’y aura pas de cadeau. On doit enchaîner sur une victoire pour recoller à la quatrième place. Gagner à l’extérieur rendra cette fin de saison encore plus excitante.

Mais ce Racing-là manque d'équilibre, non?

On manque de choix offensifs. On dispose de profils variés, mais ça manque d’alternatives. On n’a plus un tueur style Jahier qui pouvait nous mettre 15 à 20 buts par saison. Le jour où on retrouve un gars comme ça, ça changera. On est bien fourni derrière et dans le milieu.

Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes un joueur de match et pas d’entraînement?

Je ne suis pas le mec qui fera des trucs de fou à l’entraînement. Je suis très différent en match où je suis en mode compétiteur. Gagner des matches à l’entraînement ne me procure aucun plaisir. Je préfère garder ma grinta pour les matches. Un coach qui vient me voir à l’entraînement ne me prendra jamais. Mais avec le maillot du club sur la poitrine, ça change!

Un coach qui vient me voir à l’entraînement ne me prendra jamais.



De quoi votre avenir sera-t-il fait?

Je ne sais pas. Je suis en fin de contrat. On doit discuter la semaine prochaine avec le club. Cela ne dépend pas que de moi. J’attends de voir.

Vous voyez-vous quitter le pays?

Cela fait quatre ans que je suis ici et je m'y sens super bien. J’ai trouvé mes repères. En tout cas, je ne me vois pas quitter le Luxembourg. A la limite, jouer dans le pays messin où j’habite. Mais ma priorité est de rester au pays. Tant mieux si c’est au Racing. J’ai voulu jouer la Coupe d’Europe. Même si ça a pris trois ans, j’y suis arrivé.»

