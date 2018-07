Le Progrès se retrouve au même stade que l'année dernière, mais le contenu a changé. Paolo Amodio reconnaît une évolution dans le jeu de son équipe. L'entraîneur estime aussi que le Honved Budapest est plus fort que le FK Qabala.

Sport 2 min.

Paolo Amodio (Progrès): «Il faut plus tenter»

Christophe NADIN Le Progrès se retrouve au même stade que l'année dernière, mais le contenu a changé. Paolo Amodio reconnaît une évolution dans le jeu de son équipe. L'entraîneur estime aussi que le Honved Budapest est plus fort que le FK Qabala.

Mike Schneider est toujours blessé, Yannick Bastos soigne sa cheville abîmée, Metin Karayer s'entraîne en attendant de purger son dernier match de suspension et Jordan Gobron chasse une angine qui l'a privé de l'entraînement de lundi soir. Paolo Amodio peut compter sur tous ses autres joueurs à quelques dizaines d'heures du deuxième tour qualificatif de l'Europa League. Niederkorn prend la direction de la Hongrie ce mercredi pour y défier le Honved Budapest. L'entraîneur se confie.



Paolo, avec un peu de recul, comment analysez-vous votre qualification contre Qabala?



On a souffert au match retour même si on s'est créé pas mal d'opportunités. Il faut un peu de chance pour passer. Le match peut tourner dès la neuvième seconde (ndlr: un dégagement de Ferino peut se transformer en but contre son camp). Mais tout ça, c'est du passé. Place à la suite.



C'est désormais le Honved Budapest. Y a-t-il des points de comparaison avec Qabala?



Je les trouve un peu plus forts que Qabala. J'ai vu leurs trois derniers matches. C'est plus compact, ça joue plus direct, ça va vite devant et c'est costaud. Le Honved joue en 3-5-2. Ils vont venir nous chercher avec un certain pressing. Les deux attaquants travaillent beaucoup en récupération. Il ne faudra pas dormir.

Et votre équipe, où en est-elle par rapport à la saison dernière?



On a évolué. Techniquement, on peut se sortir d'un pressing et on est capable de se créer pas mal de possibilités. J'ai vu que ça débordait sur les côtés, que ça revenait en arrière quand c'était nécessaire.



On sent vos joueurs parfois trop amoureux du ballon avec un déficit d'efficacité, non?



Oui, mais c'est le plus dur de les mettre au fond. On a eu quatre ou cinq possibilités de tirer en première mi-temps, mais on a préféré le crochet. Il faudra plus tenter, plus chercher la solution. On a tenté de le faire en seconde période, mais il y avait la fatigue et on a tiré pour tirer. Mais légitimement, je ne peux rien reprocher à mes joueurs.

Vous allez une nouvelle fois disputer le premier match à l'extérieur. Vous y voyez un avantage?



Cela m'est égal. Quand on revient de l'extérieur avec un 2-0, je ne vais pas me plaindre. Mais face à des professionnels, ça ne veut rien dire. On n'est pas capable de gérer ça comme des pros.

Estimez-vous que votre équipe a progressé par rapport à la saison dernière?



On a eu les Rangers. Puis Limassol. On n'a pas trop osé. On a eu deux ou trois contre-attaques placées. Aujourd'hui, ça joue plus, ça sort d'un pressing, ça crée. Oui, on a évolué. Et quand la confiance habite les joueurs, ça change.



L'entrée en jeu de Karapetian jeudi dernier n'a pas été convaincante...



Pas de souci. Il a mis trois buts le week-end...