OVO Energy Tour: Dideriksen gagne, Majerus chute et finit 15e

C'est une coéquipière de Christine Majerus du team Boels Dolmans qui a rempoté ce samedi la 4e étape de l'OVO Energy Women's Tour: Amalie Dideriksen. La Luxembourgeoise a été prise dans une chute, et malgré quelques blessures superficielles, a fini 15e. Conservant sa 5e place au classement général avant l'arrivée dimanche.

Après 131,5 km d'une course houleuse entre Evesham et Worcester ce samedi, la danoise Amalie Dideriksen (Boels Dolmans) s'est imposée au sprint avec une bonne longueur d'avance sur Lotta Lepisto 2e (Cervelo Bigla) et Marianne Vos 3e(Waowdeals).

Christine MAJERUS (Boels-Dolmans) termine à la 15 place de l'étape malgré une chute. Elle s'en est sortie avec des blessures superficielles, un casque et des chaussures cassés.

A peine quelques kilomètres après le départ de cette quatrième étape, le peloton a été secoué par une grosse chute suite à laquelle 5 concurrentes ont été contraintes à l'abandon, dont la Néerlandaise Jip van den Bos. La co-équipières de Christine Majerus souffre d'une fracture du pelvis. Neutralisée quelques kilomètres, la course a ensuite repris.



Marquée par une longue échappée de Charlotte Becker (Hitec Products) d’abord en solo pendant une quarantaine de kilomètres, puis rejointe par deux autres concurrentes. Le trio sera finalement rattrapé par le peloton à 5 km de l’arrivée.

Au classement général provisoire, Coryn Rivera reste leader devant Marianne Vos 2e à 14 secondes. Christine Majerus conserve sa 5e place à 25 secondes, juste avant l'arrivée de l'OVO Energy Women's Tour ce dimanche