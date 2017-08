(ER) - La saison 2017-2018 a débuté par un coup de tonnerre avec la victoire de Hostert sur Dudelange 2-1 ce vendredi soir lors de la 1re journée de BGL Ligue.

Le match

Si D. Dervisevic et Pleimling manquaient à l'appel du côté de Hostert, Dudelange devait faire sans Dobros, Mélisse, Dikaba, Joranov, Malget et Benzouien.

On s'attendait à un duel disportionné entre les promus et les champions mais en guise d'ouverture de la saison, on a eu droit à une rencontre rythmée et animée. Dès les premières minutes, le F91 impose son jeu, De Sousa (7e) et Turpel (10e) sèment le troube dans la défense locale mais Boukhetaia se montre intraitable.



Le dernier rempart de Hostert s'impose à nouveau avec brio devant Turpel (15e) parti plein axe. Petit à petit, les hommes de Henri Bossi équlibrent les échangent avant de trouver l'ouverture à la 20e minute. Pomponi, après avoir subtilisé le cuir à Sinani, décale Battaglia dont la frappe ne laisse aucune chance à Joubert (1-0).



Les visiteurs sont dans les cordes. Un coup franc de Bertoux touche la transversale (33e) avant que Peters ne bute sur Joubert (37e). Le F91 est proche du chaos. Contre toute attente, les joueurs de Dino Toppmöller refont surface. Sur un corner de Pokar, Garos profite d'une mêlée devant les buts hostertois pour égaliser (1-1, 40e). Le F91 insiste encore juste avant la pause mais Ibrahimovic manque le cadre.



Le second acte débute par un coup de tonerre. Après avoir repoussé dans un premier temps une frappe de Mura, Joubert est impuissant sur un envoi dans le plafond de Drif (55e). Hostert reprend les commandes. Les entrées au jeu de Er Rafik et Cabral apportent plus de poids offensif aux Dudelangeois mais les occasions tardent à venir.

Ce n'est que dans le dernier quart d'heure que Schnell, Cabral et Luisi inquiétaient Boukhetaia mais sans parvenir à trouver le chemin des filets. Au cours des dernières minutes, la formation locale tenait bon face au pressing désordonné du F91.



Dominik Stolz au duel avec Chris Stumpf. Hostert a surpris le champion en ouverture de la saison.

Photo: Fernand Konnen

La note du match: 15/20



Une rencontre plaisante à suivre avec du suspense, de l'engagement de la part des deux formations et au final une première surprise dans ce championnat 2017-2018.



Le fait du match

Les quatre minutes de folie de Hostert au cours de la première mi-temps. En moins de cinq minutes, Hostert aurait pu tuer la rencontre. Dans un premier temps, une frappe de Mura échouait sur la barre de Joubert avant que Peters ne perde son duel face au capitaine dudelangeois.



L'homme du match

Pomponi, Drif, Battaglia,... le collectif de Hostert a fait merveille. Volontaires, entreprenants, solidaires et enthousiastes, les hommes de Henri Bossi n'ont pas manqué leurs retrouvailles avec la BGL Ligue.



Michael Garos à la relance malgré la présence de Thomas Battaglia. Le F91 n'a jamais trouvé la faille pour percer la défense des promus.

Photo: Fernand Konnen

Hostert - Dudelange 2-1

Stade Jos Becker, pelouse en excellent état, arbitrage de M. Durieux assisté de MM. Da Silva et Hansen, 617 spectateurs. Mi-temps: 1-1.

Evolution du score: 1-0 Battaglia (20e), 1-1 Garos (40e), 2-1 Drif (55e).



Cartons jaunes: A. Dervisevic (72e rouspétance), Boukhetaia (87e gain de temps) à Hostert; Dikaba (64e, jeu dangereux sur A. Dervisevic), Garos (81e tacle sur Pomponi) à Dudelange.



Corners: 5 (3+2) pour Hostert; 5 (2+3) pour Dudelange.



HOSTERT: Boukhetaia, C. Stumpf (82e Koljenovic), Mura, Bertoux, Steinmetz; Drif (76e A. Desevic), Peters (cap), D. Stumpf (82e Mendes), A. Dervisevic, Battaglia; Pomponi.

Joueurs non utilisés: Sauber, Mouzaoui.

Entraîneur: Henri Bossi.



DUDELANGE: Joubert (cap); de Sousa, Schnell, Cruz, Lauriente; Pokar (64e Luisi), Garos, Sinani (57e Cabral), Stolz; Ibrahimovic (56e Er Rafik), Turpel.



Joueurs non utilisés: Frising, Pedro.

Entraîneur: Dino Toppmöller.