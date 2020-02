Solides et disciplinés, les Messins ont réussi à contenir (0-0) une formation nantaise pourtant offensive en seconde période (0-0). Alexandre Oukidja a, une nouvelle fois, été le meilleur grenat. Boulaya a été expulsé (84e)

Oukidja et le FC Metz tiennent les Canaris en cage

Hervé KUC Solides et disciplinés, les Messins ont réussi à contenir (0-0) une formation nantaise pourtant offensive en seconde période (0-0). Alexandre Oukidja a, une nouvelle fois, été le meilleur grenat. Boulaya a été expulsé (84e)

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Un match stérile, mais quelques opportunités franches, surtout du côté nantais, qui auraient pu faire évoluer le tableau d’affichage. Mais, le FC Metz possède un gardien en feu, rassurant et sauveur depuis plusieurs parties: Alexandre Oukidja. Le rempart messin tient la maison en ordre et à la fin de cette saison, si le club grenat se maintient en Ligue 1, ses partenaires et les dirigeants mosellans pourront lui faire une belle haie d’honneur.

Nantes-Metz a donc eu du mal à démarrer véritablement et les Nantais ont surtout été dangereux sur corners même si Simon (43e), sur une mauvaise appréciation de Centonze, a bénéficié d’une belle opportunité mais l’excellent Oukidja a repoussé la tentative de l’élégant joueur offensif du FC Nantes. Les Messins ont attendu le second acte pour mettre le nez à la fenêtre mais la belle échappée de Nguette (49e) s’est malheureusement conclue par une frappe trop haute et la tentative de Maïga (59e) a été déviée par le rempart adverse.

Kevin N'doram (à g.) tente de se défaire du Nantais Imran Louza Photo: AFP

Ensuite, Bamba (77e) a vu Oukidja lui barrer la route du but d’un bras gauche salvateur et avant cela le gardien messin avait envoyé en corner une frappe flottante de Touré (70e). Dominés au cours du second acte, réduits à dix après l’expulsion de Boulaya (84e), les hommes de Vincent Hognon ont fait preuve d’un beau courage et d’un esprit de corps sans faille pour récolter un nouveau point qui comptera forcément.

Un 12/20 qui couronne des joueurs courageux et qui ne renoncent jamais. Il va falloir maintenant préparer la venue de Lyon, vendredi prochain, sans la présence de trois joueurs suspendus pour l’occasion (Pajot, Maïga et Boulaya).

Les joueurs et leur note

Oukidja (8/10) a chauffé gentiment ses gants sur deux tentatives timides de Coulibaly (19e et 39e) avant d’être franchement décisif sur une frappe croisée tendue de Simon (43e) puis de dégager en corner une frappe flottante de Touré (70e). Il a sauvé la maison grenat en intervenant du bras gauche devant Bamba (77e). Royal, comme souvent.

En défense, Centonze (5,5) a délivré un bon centre pour Diallo (22e) mais a surtout commis une grosse erreur de jugement (43e) qui a permis à Simon d’aller tester Oukidja. Il a eu beaucoup de mal à contenir le feu follet Simon Moses. Bronn (6) a fort heureusement dévié en corner l’essai de Girotto (30e) qui semblait prendre le chemin des filets messins.

Boye (6,5) est bien intervenu juste devant le but grenat (13e) et s’est globalement montré sûr et solide. Il a tremblé (77e) sur une main involontaire de sa part en peine surface messine mais l’arbitre a très justement le penalty refusé par le FC Nantes. Udol (7) s’est distingué au cours du premier acte en s’offrant deux belles percées (32e et 34e). Beaucoup d’engagement (carton jaune, 57e), de bons placements défensifs et une énergie offensive qui apporte de la percussion au flanc gauche du jeu mosellan.

Le Messin Habib Maiga (à g.)contrôle le ballon sous le regard de Mehdi Abeid (Nantes) Photo: AFP

Au milieu, N'Doram (6) est bien intervenu au niveau de point de penalty grenat (15e) puis s’est évertué à cimenter un milieu de terrain peu porté vers l’avant. Maïga (6) a évolué de manière sérieuse. Il aurait pu donner l’avantage au FC Metz (59e) mais sa tentative du droit en coin a été repoussée par Lafont, le gardien nantais. Angban (5) a pris la place de Pajot (suspendu) dans l’entrejeu messin, mais il ne possède ni la capacité à créer le surnombre ni une vitesse suffisante pour surprendre ses vis-à-vis. Nguette (6) est capable de fulgurances étonnantes. Son slalom géant au cœur de la défense des Canaris (49e) aurait mérité de finir dans le but nantais mais sa tentative du droit a pris de la hauteur.

Niane (5) a réalisé une prestation tiède. Il s’est chargé, en l’absence de Pajot, de frapper les corners de sa formation mais ce n’est pas apparemment pas son exercice préféré. Il a logiquement été suppléé par Boulaya (71e) qui s'est fait expulser (84e) pour une semelle trop appuyée sur Touré.

En attaque, Diallo (5) a vu Lafont venir à son encontre pour lui souffler un bon ballon (26e) puis a placé une tête hors cadre (45+1). Une partie frustrante, car le meilleur buteur messin n'a pas bénéficié de bonnes munitions.

Nantes - Metz 0-0

Stade de La Beaujoire, temps pluvieux, bonne pelouse, arbitrage de M. Stinat, environ 25 000 spectateurs.

Carton jaune: aucun à Nantes; Udol (57e) à Metz.

Carton rouge: Boulaya (84e) à Metz.