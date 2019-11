Disciplinés et bien aidés par leur gardien Alexandre Oukidja, les Messins ont su faire front face au LOSC (0-0). Un point en or pour un ensemble qui ne ménage pas ses efforts. L’arbitre a oublié d’expulser Reinildo qui a blessé Delaine.

Oukidja et le FC Metz résistent bien à Lille

Disciplinés et bien aidés par leur gardien Alexandre Oukidja, les Messins ont su faire front face au LOSC (0-0). Un point en or pour un ensemble qui ne ménage pas ses efforts. L’arbitre a oublié d’expulser Reinildo qui a blessé Delaine.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Le FC Metz ne s’est pas perdu dans les fumigènes utilisés par les supporters du LOSC. Retardée à deux reprises, la confrontation entre Lillois et Messins a permis aux hommes de Vincent Hognon de se rassurer au cours d’un premier acte qui a vu Oukidja intervenir avec talent à deux reprises (33e et 39e).

Le gardien mosellan a été très présent et par ses arrêts décisifs a permis aux Messins de récolter un point (0-0) qui va faire le plus grand bien à un ensemble en souffrance morale. Regroupé autour de Sunzu et Boye, protégé par un trident défensif travailleur (Maïga, Fofana et Angban), la formation de Vincent Hognon a rarement été dangereuse, seule la tentative cadrée de Traoré (15e) a égayé une première période à l’avantage des Lillois.

Ensuite, le FC Metz a reporté tous ses espoirs dans les gants de son gardien qui a sauvé la maison messine face à Osimhen (62e et 82e) et à une volonté mosellane d’ensemble de ne pas plier. Si la manière n’a pas été au rendez-vous, les Messins engrangent un point précieux et ont démontré qu’ils étaient capables de ne pas encaisser de but.

Thomas Delaine a dû sortir près l'heure de jeu, victime d'un tacle inconsidéré de Reinildo. Photo: AFP

Merci Alexandre Oukidja. Seule ombre au tableau: la blessure de Delaine, victime d’un tacle sévère de Reinildo (63e), seulement sanctionné d’un carton jaune. Toutefois, les Messins héritent d’un 12/20 qui couronne un esprit volontaire et un état d’esprit sain.

Les joueurs et leur note

Oukidja (8/10) a été déterminant lors de la première période: il s’est bien détendu sur une tête de son défenseur Boye (33e) puis est très bien intervenu sur un bolide délivré du pied gauche par Osimhen (39e). Il a remis ses habits de lumière pour s’interposer une nouvelle fois devant devant Osimhen (62e et 82e). Oukidja, le grand homme de la rencontre.

Fabien Centonze et la défense messine a bien contenu Jonathan Ikoné et les attaquants du LOSC. Photo: AFP

En défense, Centonze (5) a souffert face à Reinildo. Il lui a mis une bonne semelle (5e) mais s’est offert également une belle percée (14e) ponctuée d’un centre un peu haut. Sunzu (5,5) a œuvré avec énergie et détermination. Boye (5) a failli inscrire un but contre son camp de la tête (33e) mais Oukidja veillait. Il a bien défendu face à Ikoné (19e) puis a sauvé les siens sur une tentative de Celik (54e).

Delaine (6) a retrouvé son flanc gauche et il s’est, comme à son habitude, bien dépouillé : un centre dangereux (17e), un bon tacle sur Bamba (40e) mais aussi un peu trop de liberté offerte au même Bamba (20e). Il a récolté un carton jaune logique (50e) puis s’est fait «couper en deux» par Reinildo et a été remplacé après ce tacle fou par Udol (66e).

Au milieu, Fofana (5) a travaillé utilement juste devant la défense messine. Maïga (6,5) a multiplié les tentatives d’incursion et a même placé une tête hors-cadre (52e). Il a bien bataillé. Angban (6) a été présent dans les duels. Il a mal négocié certaines de ses relances et a été taclé sévèrement par le Lillois André (75e).

Nguette (6,5) a retrouvé ses jambes et il a été l’élément le plus en vue et le plus dangereux du FC Metz surtout lors de la première période. Il a été moins saignant par la suite et Niane a pris sa place (86e). N. Traoré (4) a été l’auteur de l’unique frappe cadrée de sa formation (15e). Il possède un beau bagage technique mais son apport a été trop faible. Boulaya est venu le suppléer (70e).

En attaque, Diallo (4) s’est montré très discret lors de la première période. Il n’a pas fait mieux ensuite.

Le scandale du match

L’arbitre Florent Batta sait-il que la VAR est en service? Il s’est trompé lourdement en n’infligeant qu’un carton jaune à Reinildo (63e) sur un tacle déplacé sur Thomas Delaine qui filait au but et qui a dû abandonner ses partenaires sur blessure. Le carton rouge s’imposait. Un véritable scandale. Florent Batta a eu beaucoup plus de facilité pour infliger une «biscotte» à Oukidja (74e). Motif: perte de temps.

Le coach Vincent Hognon peut être satisfait de l'état d'esprit de son équipe. Photo: AFP

Lille - Metz 0-0

Stade Pierre Mauroy, temps pluvieux, belle pelouse, mauvais arbitrage de M. Batta, environ 30.000 spectateurs.

Cartons jaunes: Reinildo (63e) et André (76e) à Lille; Delaine (50e) et Oukidja (74e) à Metz.

LILLE: Maignan; Celik, Fonte (cap.), Gabriel, Reinildo; André (82e Xeka), Soumaré, Ikoné (62e Rémy), Yazici; Bamba (73e Araujo), Osimhen.

Joueurs non entrés en jeu: Jardim; Soumaoro, Maia, Pied.

METZ: Oukidja; Centonze, Sunzu, Boye, Delaine (66e Udol); Maïga, Fofana, Angban, Nguette (86e Niane), N. Traoré (70e Boulaya); Diallo (cap.).

Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Cohade, N’Doram, Ambrose.