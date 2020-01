Oukidja et le FC Metz fouettent Strasbourg

Vincent Hognon et les Messins peuvent remercier Alexandre Oukidja, leur gardien de but. A lui seul, il a repoussé Strasbourg et John Boye a profité d'un corner pour offrir au FC Metz un succès très précieux (1-0). Soulagement.

Vincent Hognon et les Messins peuvent remercier Alexandre Oukidja, leur gardien de but. A lui seul, il a repoussé Strasbourg et John Boye a profité d'un corner pour offrir au FC Metz un succès très précieux (1-0). Soulagement.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Le bonheur grenat, un succès en l'occurrence, c'est simple comme un corner gagnant. Après plus d'une heure d'ennui, le FC Metz a fait se lever tout Saint-Symphorien lorsque John Boye est allé propulser dans le but alsacien un ballon repoussé par le gardien alsacien sur une tête de Maïga (1-0, 68e). Un petit exploit pour une formation en souffrance jusque-là face à Strasbourg: l'équipe messine a évité d'être menée car Oukidja s’est déployé sur un coup franc dévié par Pajot (8e) puis le gardien mosellan est resté solide sur ses appuis pour faire face à Lala (31e) venu le défier en duel et a ensuite réalisé une intervention salvatrice (85e) sur une tête appuyée de Djiku. Oukidja puissance dix!

Ensuite, le derby a réellement commencé pour les Mosellans qui auraient pu doubler la mise par Diallo (90e) puis par Boulaya (90+1). Dans la souffrance, mais avec une détermination bien plus nette que face à Rouen lundi en Coupe de France, les Messins ont offert un vrai moment de bonheur à leurs supporters grâce à une envie marquée en seconde période. Tout a été loin d'être parfait, surtout au cours d’un premier acte improductif. Un 13/20 qui vaut essentiellement par la production d'Alexandre Oukidja et d'un succès qui a réconcilié, en partie, le FC Metz avec son public.

John Boye a inscrit l'unique but de la partie sur un corner. Photo: AFP

Les joueurs et leur note

Oukidja (9/10) s'est offert une belle envolée (8e) mais il a surtout sauvé sa formation en s'interposant face à Lala (31e) puis sur une tête de Djiku (85e). Une partie de très grande qualité. Une nouvelle fois, Alexandre Oukidja a été le Messin le plus précieux et si Metz a empoché les trois points il le doit grandement à son gardien. En défense, Centonze (4,5) a souffert face à Bellegarde et Carole. Il n'a pas été assez aidé par Maïga positionné théoriquement juste devant lui. Boye (5,5) a eu l'immense mérite d'aller pousser le ballon dans le but adverse (68e). Une réalisation réussie au meilleur moment d'une rencontre que Metz n'a jamais su maîtriser. Bronn (4,5) a été à la peine car il a manqué de justesse dans ses gestes et ses relances. Udol (5) a délaissé son couloir sur la grosse opportunité offerte à Lala (31e). Thomasson lui a également causé des soucis mais le latéral gauche grenat s'est bien repris en seconde période.

Au milieu, Maïga (5,5) n'est pas à l'aise sur un couloir, le droit en l'occurrence. Il a perdu 3 ballons lors de l'entame de match (4e, 7e et 10e). C’est lui qui a placé la tête qui a permis à Boye d'inscrire le seul but de la partie. M. Fofana (5) s'est bien battu et N'Doram est venu le suppléer. Pajot (6) a essayé de se projeter vers l'avant mais les soutiens n'ont pas été légion. Il s'est beaucoup démené, a fourni beaucoup d’efforts et a logiquement cédé sa place à Angban (82e). N. Traoré (4) s'est montré beaucoup trop discret tout au long du premier acte. Il n'arrive pas à se situer dans un système de jeu qui ne lui convient pas du tout. Il a été remplacé par Boulaya (73e) qui aurait pu doubler la mise (90+1). Nguette (5,5) n'a pas été avare d'efforts. Il a « tricoté » inutilement (45e) mais c'est lui qui amène le corner gagnant d'un tir dévié par la défense alsacienne.

Oublié le revers en Coupe de France contre Rouen, Habib Diallo et ses partenaires ont signé une victoire importante et lancé 2020 sur de bonnes bases. AFP

En attaque, Diallo (4,5) a été touché à la cheville (25e) et a uniquement fait parler de lui dans le dernier quart d'heure du match. Il n'est pas servi, il doit beaucoup courir et il finit par en avoir marre. Une frappe cadrée mais écrasée (86e) puis une reprise ratée (90+1).

FC Metz - Strasbourg 1-0

Stade Saint-Symphorien, temps froid, belle pelouse, arbitrage de M. Brisard, 18 079 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Le but: Boye (68e)

Cartons jaunes: Boye (73e) à Metz; Sissoko (54e), Djiku (86e) à Strasbourg.

METZ: Oukidja; Centonze, Boye, Bronn, Udol; Maïga, M. Fofana (79e N'Doram), Pajot (82e Angban) N. Traoré (73e Boulaya), Nguette; Diallo.

Joueurs non entrés en jeu : Delecroix ; Delaine, Ambrose, Niane.

STRASBOURG: Sels; Lala, Koné, Mitrovic (cap.), Carole (83e Ndour); Y. Fofana, Djiku, Sissoko (70e Zohi), Bellegarde (82e Corgnet), Thomasson; Ajorque.

Joueurs non entrés en jeu: Kamara ; Aaneba, Grimm, Lebeau.

