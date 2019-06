Battu d'un petit but à Tomsk, le FK Oufa d'Olivier Thill se maintient en D1 russe. Gerson Rodrigues, avec Jubilo Iwata, et Lars Gerson, avec Norrköping, ont trouvé le chemin du but.

Oufa se maintient, Rodrigues et Gerson buteurs

Lors de la deuxième manche du barrage relégation du Championnat de Russie, ce dimanche, le FK Oufa d'Olivier Thill a été battu 0-1 à Tomsk (D2). Vainqueur 2-0 au match aller, jeudi dernier, le pensionnaire de Division 1 conserve sa place parmi l'élite.



A l'inverse du match aller face au club de Sibérie, le milieu de terrain international a été remplacé par l'Argentin Vombergar (46e), Tomsk menant 1-0 depuis la onzième minute de jeu. Le club de la république de Bachkirie a souffert. Il n'a pas tiré une seule fois au but (!), a terminé la rencontre à dix, mais préserve toutefois sa place en Premier League russe.



Gerson Rodrigues a préparé de la plus belle des manières les déplacements que l'équipe nationale devra effectuer prochainement en Lituanie (7 juin) et en Ukraine (10 juin) en égalisant en fin de match sur un penalty converti en deux temps.



Menés au score par Vissel Kobe, après seulement trois minutes sur un penalty de l'Espagnol David Villa, Jubilo Iwata a dû patienter jusqu'au temps additionnel pour égaliser et c'est l'ancien ailier du Fola qui s'est chargé du penalty. Au classement, Iwata occupe la 14e place avec 13 points.

A l'occasion de la 12e journée d'Allsvenskan, IFK Norrköping s'est imposé 2-0, ce dimanche, sur la pelouse de l'AFC Eskilstuna, la lanterne rouge du Championnat de Suède. Lars Gerson a inscrit, sur coup franc, le deuxième but de son équipe à la 78e minute.



Aux Etats-Unis, à l'occasion de la 13e journée de Major League Soccer, le New York City de Maxime Chanot a engrangé son huitième match nul de la saison sur la pelouse de Columbus Crew (2-2). Menés par deux fois au score, les hommes de Domenec Torrent ont trouvé les ressources pour égaliser à la 76e minute par Castallanos.



L'international luxembourgeois a évolué sur le côté droit d'une défense à trois éléments. New York City est sixième du classement avec 20 points. Le Championnat MLS fait une pause de trois semaines en raison des rencontres internationales, notamment la Gold Cup, la compétition-phare de la zone Concacaf.