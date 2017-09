Gilles Muller (ATP 23, 34 ans), tête de série n°4, s'est fait sortir dès son entrée en lice, ce jeudi au 2e tour de l'Open de Moselle à Metz. Son bourreau: le Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 64, 25 ans), victorieux en deux sets, 6-4, 6-4 et 1h12'. Le n°1 luxembourgeois s'est avoué fatigué aussi bien physiquement que mentalement.

à Metz, Jean-François Colin



21 septembre 2016 - 21 septembre 2017. L'Histoire propose parfois de curieuses coïncidences et offre des clins d'oeil amusants.



Un an jour pour jour après avoir balayé (6-4, 6-2 en 56 minutes) le Géorgien Nikoloz Basilashvili (25 ans, ATP 64) au même stade de la compétition dans le même tournoi, Gilles Muller (34 ans, ATP 23) retrouvait ce même adversaire - qu'il a entre-temps à nouveau dominé en juin sur le gazon du Queen's - au deuxième tour de l'Open de Moselle (ATP 250). Allait-on sortir le papier carbone, ce jeudi en début d'après-midi aux Arènes de Metz?

De retour sur le Vieux Continent après une tournée américaine mitigée, la tête de série n°4 s'acclimate rapidement aux conditions si particulières du jeu en salle après six mois passés en extérieur. Intransigeant sur sa mise en jeu, appliqué à la volée et offensif à souhait, «Mulles» enfile ses jeux de service sans sourciller.

«Je n'ai pas trouvé mon entame de match meilleure que le reste», rectifie Gilles Muller. «J'ai joué toute la partie sur le même schéma, en essayant de me montrer agressif et de pratiquer mon tennis offensif. Mais bon, voilà, je n'arrivais pas à faire mon jeu, et mon adversaire mettait beaucoup de puissance dans ses coups. J'avais beaucoup de mal à trouver de l'énergie. Et lui, il frappait très fort et très long, alors que je me retrouvais souvent deux, trois ou quatre mètres derrière la ligne de fond de court. Je le connaissais, je l'avais battu deux fois, mais là, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs.»

Mais cet adversaire, précisément, qui a déjà passé plus de deux heures sur le court messin au premier tour pour venir à bout du Français Vincent Millot, loin de se laisser impressionner, répond du tac au tac et, mieux, s'offre le premier break du match lors d'un neuvième jeu très mal négocié par le gaucher du Tennis Spora (4-5). Le tennis du n°1 luxembourgeois s'enraye alors complètement, et, un jeu blanc plus tard, Basilashvili, n°64 mondial, boucle le premier set, 6-4 en exactement 30 minutes.

Passivité



Dans ce qui est son 50e match officiel en simple cette saison, Gilles Muller n'affiche plus la même sérénité qu'en début de partie: après la perte sur le fil d'un deuxième jeu marathon (1-1), en entrée de la deuxième manche, il tolère deux balles de break sur son service dans la foulée et parvient à se sortir de l'ornière au prix d'une exceptionnelle volée rétro tout en toucher.

Davantage dans la réaction que dans l'action, l'élève d'Alexandre Lisiecki et Benjamin Balleret subit les événements plus qu'il ne les provoque. Pas la moindre balle de break forgée en neuf jeux de service adverses: face au n°64 mondial, cette statistique n'a rien de normal ni de... rassurant.

Exactement au même moment que dans la manche initiale, le Géorgien chipe le service grand-ducal pour mener 5-4, et scénario identique, il conclut sur un jeu blanc, à nouveau 6-4 au bout d'1h12' de match. Cette fois, l'Histoire n'a pas bégayé...

«Je dois réfléchir à la programmation»

«Je ressens une fatigue aussi bien physique que mentale», confirmait le n°1 luxembourgeois après coup. «Je sens bien sur le terrain que je ne suis pas aussi serein et que c'est compliqué. C'est la première fois que je ressens une telle fatigue dans ma carrière à ce moment-ci de la saison. Maintenant, il va me falloir trouver une solution pour finir l'année en beauté. Je dois absolument retrouver de la fraîcheur.»

Gilles Muller, invaincu jusque-là face à Basilashvili, quitte donc prématurément l'Open de Moselle, le tournoi le plus proche de son domicile de Reckange/Mess et qui lui tient le plus à coeur, lui qui fut naguère quart-de-finaliste en 2015 et 2016, et même demi-finaliste en 2011 à Metz.

Pour le n°23 mondial, c'est à présent cap sur l'Extrême-Orient, et les tournois de Tokyo et Shanghaï au début octobre. «Je dois en tout cas réfléchir à la programmation. Je n'ai pris aucune décision quant à ma tournée asiatique. Là, en tout cas, la question ne se pose pas», explique Gilles Muller, qui a encore prévu de disputer les tournois de Bâle et Paris pour clôturer sa superbe saison 2017.