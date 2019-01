Mandy Minella (n°2, WTA 103) a dû batailler pour écarter Pemra Özgen (TUR, WTA 237) au premier tour des qualifications de l'Open d'Australie. La Luxembourgeoise l'a emporté en trois manches: 6-2, 4-6, 6-4. Place à la Biélorusse Olga Govortsova.

Open d'Australie: Minella se hisse au deuxième tour des qualifications

Christophe NADIN Mandy Minella (n°2, WTA 103) a dû batailler pour écarter Pemra Özgen (TUR, WTA 237) au premier tour des qualifications de l'Open d'Australie. La Luxembourgeoise l'a emporté en trois manches: 6-2, 4-6, 6-4. Place à la Biélorusse Olga Govortsova.

Un statut de tête de série ne vous protège de rien. Surtout pas dans un tableau de qualification qui s'apparente à une jungle. Mandy Minella, tête de série n°2, l'a mesuré ce mercredi en bagarrant 1h43' pour s'ouvrir les portes du deuxième tour face à une fille bien moins bien classée qu'elle.

La joueuse eschoise a battu la Turque Pemra Özgen qui aura servi cinq aces sur le court n°15. «Je suis heureuse d'être passée, mais j'ai besoin de mieux jouer», a déclaré la Luxembourgeoise.

Cette victoire à la Pyrrhus permet à Minella de rencontrer la Biélorusse Govortsova qui a elle aussi eu besoin de trois manches pour distancer l'Espagnole Soler-Espinosa (2-6, 6-2, 6-1). «C'est une joueuse avec beaucoup d'expérience et qui est très agressive», concédait Minella. Govortsova, 390e mondiale (ex 35e il y a dix ans), a battu Minella les trois fois lors desquelles les filles se sont rencontrées. Mais ça remonte à 2013 à Tashkent et Indian Wells et en 2011 à Hobart.

Il n'est jamais trop tard pour prendre sa revanche. Rendez-vous en fin de nuit prochaine au Luxembourg. Minella jouera en quatrième rotation sur le court n°12.