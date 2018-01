(AFP) - Voici les six questions qui se posent avant l'Open d'Australie au cours duquel Roger Federer tentera de conserver son titre à partir de lundi à Melbourne.

La seconde jeunesse de Roger Federer va-t-elle durer?

L'an passé, le Suisse avait réussi un éblouissant come-back après six mois passés à soigner un genou récalcitrant. A 36 ans et demi, il tentera d'atteindre le cap des vingt titres en Grand Chelem avec un sixième sacre à Melbourne. Même s'il a échoué dans la conquête de ses deux derniers objectifs de 2017, l'US Open et le Masters, rien ne dit que le déclin est au coin de la rue. S'étant ménagé, le n°2 mondial est en forme et son moral est au zénith après une saison presque idéale (7 trophées dont l'Australie et Wimbledon, 52 victoires, 5 défaites).

Rafael Nadal est-il prêt?

Finaliste en Australie, vainqueur à Roland-Garros (pour la dixième fois) et à l'US Open, n°1 mondial en fin d'année, l'Espagnol a été l'autre grand triomphateur de 2017. Mais sa saison s'est terminée par une nouvelle blessure au genou et un abandon au Masters. Insuffisamment prêt, il a renoncé au tournoi de Brisbane et n'aura que l'exhibition de Kooyong dans les jambes avant d'attaquer l'Open. Ce lundi, le Majorquin s'est facilement défait du Dominicain Victor Estrella 6-1, 6-1, 6-1.

Novak Djokovic va-t-il réussir son retour?

Le Serbe tente le même pari que Federer l'an passé. Blessé au coude (et touché au moral), il n'a plus joué depuis six mois. Lui aussi a préféré faire l'impasse sur son tournoi de préparation et arrive à Melbourne sans trop de repères. Tombé à la 14e place mondiale, le sextuple vainqueur de l'Open d'Australie devra se mettre rapidement dans le rythme car il pourrait affronter dès le deuxième tour le Français Gaël Monfils, récent vainqueur du tournoi de Doha.

Une ère de transition va-t-elle s'ouvrir ?

L'âge de Federer, l'incertitude sur l'état de forme de Nadal, de Djokovic et de Stan Wawrinka (qui reprend lui aussi après un long arrêt), l'absence d'Andy Murray, récemment opéré de la hanche... Nombre d'éléments permettent d'envisager qu'une page de l'histoire du tennis se tourne en Australie. Des joueurs en milieu de carrière comme le Bulgare Grigor Dimitrov, vainqueur du Masters, le Belge David Goffin, finaliste à Londres et en Coupe Davis, ou le Croate Marin Cilic, chercheront à s'engouffrer dans une éventuelle brèche, de même que d'autres, plus jeunes, comme l'Autrichien Dominic Thiem et l'Australie Nick Kyrgios.



Finaliste à Londres et en Coupe Davis, David Goffin a une belle carte à jouer.

Photo: AFP

Les «NextGen» vont-ils mettre le nez à la fenêtre?

Si cette génération ne saisissait pas l'occasion, on pourrait peut-être passer directement à la suivante. Le leader de ces talents de 21 ans ou moins, qui sont dix dans le top 100, est l'Allemand Alexander Zverev (4e mondial), à la recherche d'une première performance en Grand Chelem. D'autres progressent très vite comme le Russe Andrey Rublev (20 ans, 32e mondial), l'Américain Frances Tiafoe (19 ans, 79e mondial) ou le Grec Stefanos Tsitsipas (19 ans, 80e mondial).

Alexander Zverev est à la recherche d'une performance de choix.

Photo: AFP

Le circuit féminin va-t-il se trouver une patronne?

Pas encore prête à la suite de la naissance de sa fille, Serena Williams a différé son retour. Les candidates à sa succession sont très nombreuses: la Roumaine Simona Halep, actuelle n°1 mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova, qui a occupé brièvement cette place l'an passé, l'Espagnole Garbiñe Muguruza, championne de Wimbledon, l'Américaine Sloane Stevens, titrée à l'US Open, la Danoise Caroline Wozniacki, lauréate du Masters, ou encore la Française Caroline Garcia, dernière arrivée dans le top 10.



Simona Halep, Caroline Wozniacki, Elina Svitolina, Karolina Pliskova et Johanna Konta, toutes veullent profiter de ce premier tournoi du Grand Chelem pour se mettre en évidence.

Photos: AFP

A noter que pour la première fois depuis vingt ans, il n'y aura pas de Williams au deuxième tour après la défaite de l'aînée Venus, la seule à représenter sa famille à Melbourne. L'Américaine, âgée de 37 ans, est tombée face à la jeune Suissesse Belinda Bencic 3-6, 5-7, née en 1997, la dernière année où ni Venus ni Serena n'étaient au deuxième tour du Grand Chelem d'ouverture de la saison.