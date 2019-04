Les Messins ont attendu la dernière minute de leur match face au Red Star pour s’imposer (2-1) et composter officiellement leur billet pour la Ligue 1. Opa Nguette (90e) est venu soulager tout un club après une rencontre difficile à vivre.

Opa Nguette envoie le FC Metz en Ligue 1

L’année prochaine, le PSG, Lyon, l’OM et Monaco reviendront à Saint-Symphorien.

Par Hervé Kuc

Les Messins ont attendu la dernière minute de leur match face au Red Star pour s’imposer (2-1) et composter officiellement leur billet pour la Ligue 1. Opa Nguette (90e) est venu soulager tout un club après une rencontre difficile à vivre.

Le match et sa note. Quatre-vingt-dix minutes à patauger et soudain Nguette a surgi. En pleine surface parisienne, celui qui devrait quitter les bords de la Moselle dans quelques semaines, est venu placer un petit extérieur du pied droit qui a fait sauter de joie le FC Metz et tous ses supporters (2-1, 90e). La Ligue 1 est en poche.

Après une première période insipide (1-1), marque de fabrique de l’équipe du FC Metz depuis quelques semaines, les Messins ont donné un peu plus de tonus à leur jeu avec les entrées de Gakpa et Niane. Mais, ils vont aussi et surtout pouvoir remercier leur gardien, Alexandre Oukidja, auteur d’un grand match à Beauvais. Le portier messin a été décisif tout au long de la saison et à l’image de Renaud Cohade, il a été l’un des rouages essentiels de la formation grenat.

Bien sûr, Diallo a touché le poteau (63e), bien sûr il aurait pu libérer les siens sur une jolie reprise (71e), mais Opa Nguette au bout de la nuit et de l’ennui est venu inscrire le but que tout un peuple attendait. Les Messins rejoignent la Ligue 1 un an après l’avoir quittée.

Bien évidemment, une pensée émue va être adressée à Frédéric Antonetti. Une autre au tandem Hognon-De Zerbi, qui a pris le relais dans des conditions inhabituelles. Le FC Metz a peiné face au Red Star mais son retour en Ligue 1 lui vaut un 20/20 car son parcours a été de qualité.

Les joueurs et leur note. Oukidja (9/10) a réussi une parade salvatrice (24e) qui a évité au FC Metz d’être mené à la pause. Ensuite, il a été de nouveau décisif à deux reprises (52e et 73e) et s’est révélé être le meilleur grenat face à la lanterne rouge de la Ligue 2.

En défense, Balliu (4) a eu un mal fou à trouver les bons gestes défensifs comme de bonnes intentions offensives. Sunzu (4) et Boye (4) ont peiné. Ils ont beaucoup donné tout au long de la saison et leur état de forme pose question. Ils ont souffert comme jamais face à un adversaire pourtant docile tout au long de la saison. Delaine (6) s’est offert une belle chevauchée (67e) puis un très beau centre sur Diallo (72e). Il a le niveau de la Ligue 1.

Au milieu, Angban (4) n’a pas apporté beaucoup au jeu grenat. Gakpa (64e) est venu le relayer et son entrée en jeu a permis aux Messins de jouer de manière plus offensive. Cohade (5) a bien travaillé, fatigué il a laissé sa place à Maïga (83e). Fofana (5) a fait le boulot sobrement même s’il manque de vitesse. Nguette (10) hérite de la note maximale malgré un match en demi-teinte: le but qui envoie le FC Metz au paradis n’a pas de prix. Boulaya (4) a frappé un coup franc dans le petit filet (14e) puis a envoyé le cuir dans les nuages (43e). Bilan famélique d’un joueur irritant et qui a logiquement cédé sa place à Niane (60e). Il a envie de quitter Metz et ça se sent.

En attaque, Diallo (8) a été très bon. Il a transformé son neuvième penalty de la saison (23 buts), il a envoyé le ballon sur le poteau adverse (63e) et sa belle reprise (71e) méritait mieux.

Red Star - Metz 1-2

Stade Pierre-Brisson (Beauvais), temps frais et pluvieux, pelouse correcte, arbitrage de M. Petit, 2.444 spectateurs. Mi-temps: 1-1.

Evolution du score: 0-1 Diallo (21e sp), 1-1 I. Camara (44e), 1-2 Nguette (90e).

Cartons jaunes: Mfulu (74e), Sy (85e) et Lefebvre (90+3) au Red Star; aucun à Metz.

RED STAR: Renot; Bagayoko, Tomas, Derrien, Sy; Lefebvre, I. Camara (75e Diakité), Mfulu (cap.), Lapoussin; A. Diallo, Abdeldjelil.

Joueurs non entrés en jeu: Charruau; Mendy, Kiki, Chantôme, Bourgaud, D. Camara.

METZ: Oukidj ; Balliu, Sunzu, Boye, Delaine; Angban (64e Gakpa), Cohade (cap.) (83e Maïga), Fofana, Boulaya (60e Niane), Nguette; Diallo.

Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Jans, Rivierez, Rivière.