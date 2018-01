A l'occasion de la 11e journée de Ligue 1, le choc entre le leader, le Racing FCUL et son dauphin, le FCD03, a tourné en faveur des Racingmen. Dans le bas du tableau, le RAF Differdange a engrangé trois points capitaux face à la lanterne rouge, le FC Bettendorf. Pour le reste, Clervaux, Esch et Pétange n’ont pas tergiversé et sortent tous trois vainqueurs.

Par Stéphane Guillaume

Le Racing FC Union Luxembourg a démontré face au FC Differdange 03 qu'il était bien lui le patron de la Ligue 1 2017-2018, avec une nette victoire 10-5. Du côté du Racing et de son capitaine Michael Pereira, c’était l’euphorie. Nous avons recueilli ses impressions:

«Laissons le Racing savourer sa victoire»

Filipe Costa, responsable de la section futsal du FCD03, reconnaît la supériorité de l'adversaire. «Avant tout, je dis bravo au Racing pour sa victoire amplement méritée. On n’a pas du tout été dans le match et le score reflète les débats. Jusqu'à la pause, le match était parfaitement équilibré, mais en seconde période, le Racing s'est montré clairement supérieur; le club de la capitale est bien parti pour décrocher la première place au bout de la phase régulière.»



Le champion en titre a tout de même encaissé la bagatelle de dix buts dans ce match! Il est donc difficile de trouver des circonstances atténuantes du côté differdangeois. «On a voulu trop risquer et jouer haut, mais à un moment donné, il fallait peut-être redescendre une ligne d’un cran, mais on ne l’a pas fait. On a tenté des choses, car c’est maintenant qu’il fallait les tenter, et on a payé cher nos erreurs. Mais les comptes se font à la fin de la compétition, laissons le Racing savourer sa victoire, et j’ai hâte de voir comment le championnat va se finir.»

Ruben Oliviera (FC Differdange, en noir) laisse le Racingman Rafael Valente (en bleu) sur place

Photo: Stéphane Guillaume

Autre match capital de cette 11e journée, mais dans le fond du classement cette fois, RAF Differdange - FC Bettendorf, soit l'avant-dernier face au dernier de la hiérarchie. Le deuxième club de Differdange s’est imposé d’un petit but (8-7).



Dans un match extrêmement équilibré (c’était 4-4 à la mi-temps), c’est le RAF qui a fini par émerger au final. Miguel Cardoso, le capitaine du RAF Differdange, confirme que la partie s'est jouée de peu. «Ce match était très important, contre un concurrent direct. C’était notre première sortie sans entraîneur, et donc, forcément, cela rendait les choses encore plus difficiles. On est bien rentrés dans le match, en inscrivant le 1-0 très tôt. Après, on a un peu lâché notre jeu et ils sont revenus au score. En première période, on était meilleurs, mais on a continué à un peu oublier notre jeu. Bettendorf est bien rentré dans la seconde période, avec un but rapidement inscrit, mais après cinq minutes, on s’est repris et on a dominé, même si c’est resté très équilibré dans l’ensemble. Chaque joueur savait que ce match était probablement le plus important de la saison, c’est l’esprit d’équipe et la conscience de l'importance de ce match qui ont fait la différence de notre côté.»

Clervaux revient à la hauteur du FCD03

L’AS Sparta Dudelange n’est pas parvenu à confirmer sa dernière victoire, et a sombré à domicile face à l’Amicale Clervaux (4-6). Les Nordistes ont fait le travail en seconde période, avec quatre buts inscrits en dix minutes, alors que le score était de 1-2 à la mi-temps. Dudelange s’est ensuite donné des raisons d'y croire et a réduit le score, mais sans plus.

L'US Esch a été prendre sa revanche sur le parquet du FC Nordstad après son élimination en quart de finale de Coupe du Luxembourg (2-5) face à ce même adversaire. Le nouveau transfuge Miguel Oliveira Borges s’est déjà parfaitement acclimaté à la température eschoise, avec deux buts à son actif.

A tout risquer, on peut tout perdre. C’est exactement ce qui s’est passé dans la confrontation entre le Samba 7 Futsal Niederkorn et l’Union Titus Pétange (3-4). Niederkorn n’aurait pas volé le point du match nul, mais Pétange est parvenu à rafler la totalité de l’enjeu avec le quatrième but victorieux marqué à quinze secondes du terme.

Tony Gaspar (en blanc, Union Titus Pétange) conduit le ballon sous le regard du nouvel arrivant du Samba 7 Futsal Niederkorn, le Belge Thomas Luis (en jaune)

Photo: Stéphane Guillaume

Ligue 2: Aspelt remporte le choc

Huitième journée de championnat de Ligue 2, et le leader des Red Boys Aspelt s’est joué de son dauphin, le FC Wiltz 71 (8-6). Cela commence tout doucement à sentir bon la Ligue 1 du côté de Aspelt, qui dispose dorénavant d'une avance de huit points sur son plus proche poursuivant.



Les 58 Latdevils Garnich sont passés à côté d’une belle opportunité de revenir quasiment à hauteur de la deuxième place en concédant un match nul face au dernier de classe, Wilwerwiltz (3-3). Tout baigne en revanche pour le CS Fola Esch, il a parfaitement rempli sa mission avec un succès probant (8-5) face au All Stars Colmar-Berg.

Les résultats de la 11e journée de Ligue 1

RAF Differdange - FC Bettendorf 8-7

Racing FC Union Luxembourg - FC Differdange 03 10-5

FC Nordstad - US Esch 2-5

AS Sparta Dudelange - Amicale Clervaux 4-6

Samba 7 Futsal Niederkorn - Union Titus Pétange 3-4

Les résultats de la 8e journée de Ligue 2



Futsal Wilwerwiltz - 58 Latdevils Garnich 3-3

CS Fola Esch - All Stars Colmar-Berg 8-5