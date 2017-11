Nouvelle défaite (déjà la huitième!) ce dimanche (11e journée) pour Colmar-Berg, cette fois face à Pratz-Redange (1-3). Désormais barragiste, l’ASC voit son adversaire du jour lui passer sous le nez au classement. En Série 2, ce fut plus compliqué que prévu pour Remich-Bous face à la lanterne rouge, Lasauvage (1-2).

Par Thibaut Goetz

La descente aux enfers continue pour l'AS Colmar-Berg, une nouvelle fois battu à domicile (1-3), cette fois par Pratzerthal-Redange, dont c’est seulement la première victoire cette saison! Une deuxième défaite de rang à la maison, après celle déjà enregistrée contre Hosingen (0-3) lors de la 9e journée. Plus inquiétant encore, il faut remonter à la... 4e journée du 27 septembre et un succès 0-2 face à la lanterne rouge Reisdorf pour trouver trace des derniers points engrangés par l’ASC en championnat…

Face à Pratz-Redange, la spirale négative s’est encore amplifiée pour Colmar-Berg. Le bourreau de l’ASC se nomme Ivo Rafael dos Santos, auteur d’un triplé (30e, 66e et 79e), qui permet à Pratz-Redange d’enfin accrocher les trois points cette saison, un véritable soulagement pour tout un club.



Joël Marques (en orange, AS Colmar-Berg) déboule, ballon au pied, devant Gianluca Palumbo (Pratzerthal-Redange)

Photo: Stéphane Guillaume

L’entraîneur redangeois, Patrick Wagner commente cette première: «On méritait déjà de gagner à Gilsdorf; il fallait faire la différence devant le but aujourd’hui (lisez: dimanche), et on a réussi à le faire. Tous les matches sont importants et il faut prendre le maximum de points d’ici à la trêve».

Dos Santos, le héros du jour du côté du Pratz, était dans le même état d’esprit que son entraîneur: «Certes, c’est un soulagement, mais cette victoire, on la méritait depuis quelques matches déjà. Je pense que notre classement ne reflète pas les qualités de l’équipe.» Le FC Pratzerthal-Redange aura en tout cas à cœur de confirmer l’embellie à domicile face à Diekirch lors de la prochaine journée. Colmar-Berg tentera quant à lui de réagir face à Gilsdorf, qui pointe seulement à trois longueurs.

L'Union Remich-Bous a dû s’employer

Alors qu'il se déplaçait chez la lanterne rouge de la Minière Lasauvage, on aurait pu penser que l’URB s’imposerait plus largement, mais c’est seulement d’une courte tête que le leader a émergé (1-2). Le club fusionné conserve toujours deux points d’avance en tête sur le Luna Oberkorn.

Daniel Primc et Pratzerthal-Redange remontent à la 11e place du classement en Série 1

Photo: Stéphane Guillaume

Walferdange grapille

Match nul un but partout entre Itzig et Walferdange, deux équipes du milieu de tableau. Après avoir été étrillé (1-5) par le Luna Oberkorn, Walferdange se rassure, et grâce à ce match nul, la Résidence grimpe d’une position au classement à la faveur de la défaite d’Ehnen face au… Luna Oberkorn.

Le CeBra sort de la zone rouge

Vainqueur surprise sur la pelouse de Merl-Belair, actuel cinquième, le CeBra quitte la zone rouge après sa victoire 2-1, tout en profitant du match nul 0-0 entre Moutfort et Bettembourg. Le CeBra aura l’occasion de rejoindre le wagon du milieu de tableau en cas de victoire la semaine prochaine face à une équipe de Lasauvage toujours en grande difficulté.

Ils ont dit

«C’était Noël avant l’heure»

Stéphane Moutschen (entraîneur du SC Ell): «Il n’y a pas beaucoup de positif à retirer de ce match, qui n’a pas été très bon de notre part. Gilsdorf s’est bien battu, et nous, on a mal abordé la partie; il faut se remettre au travail. On leur a offert deux buts, c’était Noël avant l’heure. Maintenant, on a deux matches face à Schieren et l’US Berdorf-Consdorf, il va falloir bien les préparer et cela aurait plus agréable si on avait gagné celui-ci contre Gilsdorf.» SC Ell - Gilsdorf 2-2



Frank Otto (entraîneur de l'US Reisdorf): «On a viré quelques joueurs, mais je ne vais pas lâcher le club. Schieren nous était supérieur, mais il y a un ou deux buts en trop, car on s’est bien défendu jusqu’à la 75e minute. On joue avec seulement un cadre de 17 joueurs, ce n’est pas évident, mais ceux qui restent se battent sur le terrain. Cela ne va pas être évident de prendre des points, mais on travaille et il faudra se renforcer cet hiver.» US Reisdorf - Schieren 0-4



Patrick Kettmann (entraîneur de Diekirch): «On a bien joué, Feulen n’a pas eu beaucoup de ballons et nous, on rate quelques belles occasions, en plus d'un poteau dans les dernières minutes. Feulen a raté un penalty, et donc on a eu un peu de chance à ce niveau. Je dirais donc que le nul est logique. Le moral est bon, et le collectif aussi.» YB Diekirch - US Feulen 0-0