Olivier Ciancanelli, l'entraîneur adjoint du Progrès, s'attend à une solide réception de la part des Irlandais de Cork City ce jeudi soir (20h45) en match aller du premier tour de l'Europa League.

«On va devoir élever notre niveau de jeu»

Après Cardiff MU, le Progrès poursuit son tour des îles britanniques et s'apprête à croiser la route des Irlandais de Cork City. Roland Vrabec et ses hommes sont prévenus: Cork affiche d'autres qualités que les étudiants gallois rencontrés lors du tour préliminaire.



Olivier, dans quel état d'esprit abordez-vous ce déplacement dans la province de Munster?

Olivier Ciancanelli: «Le groupe est serein et récupère petit à petit ses forces vives. Je sens les joueurs particulièrement motivés avant ce match. A Cardiff, on s'est fait peur durant quelques minutes, nous avons même été éliminés durant sept minutes. Le premier but encaissé après deux minutes, à la suite d'une erreur, a entamé la confiance. J'ai apprécié la réaction du groupe après le 2-0 consécutif à un penalty inexistant. Yann Matias ne touche absolument pas son adversaire. Face à une équipe dont le plus petit mesure 1,80 m et qui joue devant son but, c'est très difficile de trouver la faille. Fort heureusement, le but de Mayron (de Almeida) nous a rassurés. Même si nous avons été battus, cette qualification nous a fait un bien fou.



Sur papier, Cork City, c'est un cran au-dessus, vous confirmez?

Absolument. C'est plus fort que Cardiff, plus intensif et plus chaud dans les duels. Nous allons défier une équipe typiquement irlandaise où le combat physique fait partie de l'ADN. Je me souviens qu'il y a quatre ans (Ciancanelli était le coach du Progrès pour son grand retour sur la scène européenne), nous avions affronté Shamrock Rovers (2015-2016). Avant le match aller à Oberkorn, j'étais confiant (0-0 à l'aller) mais au retour devant leur public, on a pris l'eau (0-3). Nous n'avions pas affronté de grands techniciens mais sur le plan de la mentalité, du fighting spririt, nos adversaires affichaient une mentalité exemplaire. Je m'attends au même type de scénario contre Cork. Cette équipe va tout mettre en oeuvre pour tenter de prendre l'avance avant de se déplacer à Oberkorn.

Si on vous suit, évoluer à domicile pour le match retour sera un avantage?

Clairement, c'est un plus pour le Progrès. Si on parvient à «gérer» ce match aller, on peut faire la différence à domicile à condition de hausser notre niveau de jeu.

On a évoqué le physique et la mentalité de vos adversaires, Cork présente-t-il tout de même quelques points faibles?

Cette équipe présente un peu les défauts de ses qualités. La finesse dans le jeu ou encore le bagage technique est moins développé mais tactiquement, c'est bien en place. Devant ses supporters, je m'attends à ce que Cork ouvre le jeu, prenne les débats à son compte, ouvre des brèches, ce sera à nous d'en profiter. Les Irlandais auront peut-être l'envie de trop donner.



Lors du tour précédent, on a beaucoup parlé de l'absence d'attaquant au sein du Progrès. Kempes Tekiela, qui vient de rejoindre le club, est-il le chaînon manquant?



Kempes est un profil intéressant, c'est clairement un élément central mais il peut aussi évoluer sur tout le front de l'attaque. Mais on ne doit pas oublier que nous avons dû jouer avec les gars qui étaient là. Mayron De Almeida a pallié les absences de Florik Shala et Manu Françoise, même si c'est un garçon qui apprécie évoluer sur les côtés, ce n'est pas son poste de prédilection. Au match retour à Cardiff, c'est le jeune Issa Bah qui a évolué à la pointe de l'attaque. Pour un garçon de 17 ans qui découvrait la Coupe d'Europe, c'est une belle satisfaction. Le groupe retrouve petit à petit des éléments: Christain Silaj s'entraîne avec le groupe depuis samedi, Shala a également repris et c'est plus compliqué pour Françoise. Seule certitude, nous irons étape par étape avec les blessés, il n'est pas question de prendre des risques, ni de jouer au yoyo avec la santé des joueurs.»

Cork City - Progrès ce jeudi à 20h45 au Turner's Cross

Le cadre du Progrès: Agovic, Czekanowicz, Ferreira, Flauss; Agovic, Bah, Bastos, Borges, Cervellera, Correia, De Almeida, Ferino, Hall, Karayer, Laterza, Matias, Mmaee, Muratovic, Ramos, Shala, Silaj, Skenderovic, Tekiela, Thill et Vogel.



Arbitrage de M. Aleksandrs Anufrijevs (LVA) assisté par MM. Romans Platonovs et Valdis Koritko (LVA).