Ce n'est encore qu'une idée, mais en 2027, le Tour de France pourrait venir au Luxembourg. Le ministre des Sports a indiqué son souhait de prendre contact avec l'organisateur.

On parle de Mamer comme ville-étape d'un futur Tour de France

Il y a dix jours, le député Mars di Bartolomeo a adressé une question parlementaire au ministre des Sports Georges Engel. Le parlementaire voulait savoir si le Luxembourg comptait présenter une candidature officielle pour accueillir le Grand Départ du Tour de France, ou l'arrivée d'une étape, dans les années à venir.

Dans sa réponse, Engel évoque d'abord tous les atouts qu'aurait la venue du Tour au Luxembourg, et révèle ensuite qu'il souhaite bientôt charger le Conseil de gouvernement de lui donner mandat pour contacter les organisateurs (Amaury Sport Organisation) en vue d'une prochaine venue du Tour de France au Grand-Duché.

Une chose est sûre: la plus grande course cycliste du monde ne fera pas étape au Luxembourg au cours des trois prochaines années. Du côté d'ASO, on a appris qu'il n'y avait actuellement aucune candidature sérieuse de la part du Luxembourg. Et les tiroirs sont pleins de villes intéressées en Belgique et à l'étranger.

Dernière arrivée d'étape il y a 16 ans

La dernière fois qu'une étape a démarré du Luxembourg, c'était en 2017. Mondorf avait alors accueilli le Tour, alors que la dernière arrivée d'étape remonte déjà à 16 ans. En 2006, Robbie McEwen s'était imposé à Esch-sur-Alzette. Le Grand Départ a eu lieu deux fois au Luxembourg, en 1989 et 2002, mais les années à venir sont déjà attribuées: 2023 à Bilbao, 2024 probablement à Florence, 2025 dans une ville française et la Grande-Bretagne s'est déjà assurée la pole position pour 2026.

C'est ce que dit le président du Tour Christian Prudhomme

«Le Luxembourg est historiquement très lié au Tour de France. Ce lien est vieux de plus de 100 ans et remonte à François Faber. Le Luxembourg est le pays de Charly Gaul et celui des frères Andy et Fränk Schleck. Tous ces coureurs ont marqué durablement le Tour de France. Le Luxembourg est un pays qui a déjà accueilli deux fois le Grand Départ du Tour de France (1989, 2002).» «Les candidatures du Grand-Duché nous font toujours plaisir en tant qu'organisateurs. J'ai entendu des rumeurs sur un retour au Luxembourg, ou plutôt, on m'a contacté de manière informelle pour savoir quelles étaient les chances. Je suis sûr qu'après le Tour, à la rentrée, j'aurai des nouvelles du Luxembourg sur mon bureau. Nous y réfléchirons alors.»



Dans les milieux du cyclisme luxembourgeois, on évoque en privé l'année 2027 comme date possible de la visite du Tour. On fêtera alors le centenaire de la première victoire de Nicolas Frantz sur le Tour. Ed Buchette, qui est actif au sein de l'Association internationale des organisateurs de courses cyclistes (AIOCC) aux côtés du président du Tour Christian Prudhomme, a déjà prudemment tendu l'oreille pour savoir si, dans cinq ans, une étape pourrait se terminer à Mamer, juste devant la maison natale de Frantz, route d'Arlon.

Des discussions sont en cours. Mais il s'agit encore plutôt de pistes de réflexion. Buchette, membre du conseil communal de Mamer, veut rester dans le coup et reçoit, semble-t-il, le soutien du ministre des Sports Engel, passionné de cyclisme.

