«On doit laisser la moitié du matériel dans le couloir»

Jean-François COLIN En accueillant la Lituanie ce vendredi (20h45) en éliminatoires de l'Euro 2020, la sélection luxembourgeoise entame sa tournée d'adieu au stade Josy Barthel. En effet, dans un an, les Roud Léiwen se produiront dans le tout nouveau stade national. Qu'en pensent Luc Holtz et le recordman des sélections, Mario Mutsch?

Emotion palpable ou simple détail dans la préparation d'une rencontre ô combien importante? Lorsqu'on l'interroge sur le crépuscule du vénérable stade Josy Barthel, dont la fin est programmée en même temps que celle de l'année 2019, Luc Holtz qui a tout connu dans cette enceinte, tant comme joueur sur la pelouse que comme sélectionneur au bord de la piste en tartan, avoue «ne pas y penser».

«Cependant, je peux vous dire que, comme tous les joueurs et le staff, j'ai hâte que le nouveau stade soit prêt. Je ne vous apprendrai rien en disant que le Josy Barthel n'est pas le plus moderne en Europe, et de loin. Partout ailleurs, les vestiaires sont bien plus agréables et plus vastes que ceux de la Route d'Arlon. En fait, nos vestiaires sont tout simplement trop petits pour accueillir les vingt-trois joueurs, plus le staff et plus le matériel. On est même obligés de déposer la moitié du matériel dans le couloir!», se lamente l'Ettelbruckois.

«Pour moi, c'est un peu différent», fait remarquer Mario Mutsch, l'homme aux 99 sélections. «Car je ne sais pas si je serai encore un joueur de football dans un an. Avec l'équipe, nous avons eu l'occasion de visiter le nouveau stade en construction: c'est un petit bijou! Tous les joueurs attendent impatiemment ce déménagement. Quant à moi, j'ai encore un contrat avec mon club (ndlr: le Progrès Niederkorn), et j'entamerai des discussions la semaine prochaine. A partir de là, je prendrai ma décision.»



Mais quand on effleure, comme «Super Mario», le cap mythique des 100 sélections, une éventuelle accession à ce club très fermé pèse bien sûr dans la balance décisionnelle. «Je l'attends depuis longtemps (sa 99e sélection a eu lieu le 11 septembre à Saint-Marin et il a donc manqué les quatre derniers matches, ndlr). En Moldavie, où nous avons décroché le match nul (1-1), c'était le bon choix de ne pas me faire jouer. Mais j'ai une décision à prendre, et on verra ce qu'il en est en juin. Ce jour va arriver: peut-être ce vendredi, peut-être lundi, peut-être en juin», prophétise le natif de Saint-Vith.



Le mot de la fin revient au coach fédéral, qui stigmatise le caractère complètement désuet des installations de la Route d'Arlon. «Il y a cette piste et ces tribunes non-couvertes d'un autre temps. Parfois, des personnes m'écrivent: elles préfèrent regarder le match à la télévision plutôt que de se retrouver sous la pluie et exposées aux intempéries. C'est moche, car cela fait bien sûr beaucoup plus plaisir de jouer devant des tribunes garnies que face à des gradins vides.»

Mais peut-on être vraiment certain que dans un an la sélection se produira systématiquement dans un stade, certes flambant neuf, mais aussi rempli à ras bord?