Le cœur de l’ancien buteur du Fola Zachary Hadji va battre à cent à l’heure ce mercredi soir quand ses deux pays vont s’expliquer en demi-finale de la Coupe du monde.

Sport 4 min.

France-Maroc ce soir

«On a éliminé l’Espagne, alors pourquoi pas la France?»

Christophe NADIN Le cœur de l’ancien buteur du Fola Zachary Hadji va battre à cent à l’heure ce mercredi soir quand ses deux pays vont s’expliquer en demi-finale de la Coupe du monde.

Certains seront tiraillés, d'autres un peu moins. Zachary Hadji, lui, a trouvé la parade. «Je vais soutenir le Maroc parce que la France a déjà tout gagné. Deux Coupes du monde, deux Euros… Il faut en laisser aux autres», plaisante le joueur du Stade Lausanne, en Suisse.



Qui de la France ou du Maroc face à l'Argentine en finale? Suivez la Coupe du monde de football qui se déroule au Qatar du 20 novembre au 18 décembre.

«Zac» est un binational, comme plus de la moitié des joueurs de la sélection marocaine présente à la Coupe du monde au Qatar. Né à Saint-Avold, en Moselle, l'attaquant de 26 ans a tissé des liens très étroits avec son pays de cœur, le Maroc. Son papa, Mustapha, Ballon d'Or africain en 1998, en fut l'un des joueurs les plus emblématiques. Il était encore sur le banc de la sélection il y a quelques mois pour épauler le précédent sélectionneur, Vahid Halilhodzic, comme il avait conseillé auparavant Hervé Renard et Badou Zaki.

«Je ferai la fête»

«Lui et la Fédération sont en train de se séparer mais il reste bien sûr le premier supporter du Maroc. Il est allé soutenir la sélection au Qatar», explique Zachary, de retour en France pour quelques semaines. Ce mercredi, celui qui a enfilé les buts comme des perles lors de la saison 2020-2021 avec le Fola Esch (33 buts) regardera le match en famille. «Et quoi qu'il arrive, je ferai la fête. Ce serait historique de voir le Maroc triompher mais si c'est la France, ce sera bien aussi.»

Quant aux chances de voir les Lions de l'Atlas dévorer les Coqs, Zachary Hadji y croit. «Il faut mettre les mêmes ingrédients que lors de nos trois derniers matchs. La France n'est pas la meilleure équipe pour jouer contre un bloc bas comme celui que le Maroc propose depuis le début de la compétition. L'Espagne est meilleure à ce petit jeu et on l'a battue. Alors pourquoi ne pas battre la France?»

«Le Maroc nous donne beaucoup d'émotions»

En redoutables compétiteurs qu'ils sont, les Marocains ne voudront pas s'arrêter en si bon chemin. Il fallait pourtant une bonne dose d'audace pour prédire un tel parcours au pays africain. «Honnêtement, je ne nous voyais pas sortir de la phase de poule dans un groupe avec la Belgique et ses talentueux joueurs, la Croatie et son expérience et même le Canada qui avait survolé les qualifications de la zone Concacaf», poursuit le buteur.

«C'était un miracle de s'en sortir mais avec un tel esprit de groupe, on peut soulever des montagnes. L'alchimie est parfaite entre les binationaux et les autres. Quand je vois Ziyech tacler comme il le fait et mouiller le maillot, je me dis que ce n'est plus le même qu'avant. Oui, le Maroc nous donne beaucoup d'émotions. Grâce à lui, l'hiver est plus chaud.»

C'était un miracle de s'en sortir mais avec un tel esprit de groupe, on peut soulever des montagnes. Zachary Hadji, ancien joueur du Fola

Sa progression dans la compétition, le Maroc la doit aussi à son sélectionneur, Walid Regragui. «C'était l’homme qu'il fallait pour reprendre le flambeau. Son travail fut excellent au Wydad Casablanca et le pays le réclamait à la tête de la sélection.» «Zac» Hadji se félicite aussi du rôle joué par les remplaçants. «Nayef Aguerd était blessé mais Jawad El Yamiq l'a remplacé sans que l'on voit la différence. Les organismes sont toutefois sollicités à force de jouer tous les trois ou quatre jours et même si l'adrénaline vous fait tenir comme la forte attente qui émane maintenant du pays, j’ai peur que ça finisse par craquer.»

L’élite suisse comme objectif

Il ne faut pas non plus que cet exploit reste lettre morte. Le Maroc s'est doté d’un somptueux centre national que certains qualifient comme le plus moderne au monde. Il faudra battre le fer tant qu'il est chaud. «Cet élan pourra profiter au football au pays. Je sens que les lignes bougent depuis quelques années déjà avec l'apparition de plusieurs centres de formations. Ça peut donner de belles choses même si on ne fera pas de demi-finale de Coupe du monde tous les quatre ans.»

«Trois fois moins de maillots vendus que par le passé» Les magasins de sports pâtissent de ce Mondial au Qatar organisé en fin d'année. Désastre écologique, non-respect des droits humains ou encore changement de saison, ils ont du mal à vendre les maillots des équipes de football.

Une fois le grand livre de la Coupe du monde refermé, Zachary Hadji reprendra le chemin de la Suisse en début d’année pour préparer la seconde partie de saison. «Nous sommes premiers ex aequo en Challenge League et l'objectif est de monter parmi l'élite. Les deux premiers seront promus et le troisième jouera un barrage contre le dernier de Super League. Donc, oui, le défi est de taille. Sans manquer de respect à la BGL Ligue, c’est un autre monde ici. Chaque week-end, c'est comme si je jouais un Hesperange-Dudelange.»

Forcément, le frère de Samir affole moins les statistiques aujourd'hui. «D'autant plus que j’ai reculé dans le jeu. Je joue maintenant en 10, voire en 9,5», ponctue celui qui a une pensée pour son ancien club en pleine galère. «Je dois beaucoup au Fola et ça me rend triste de le voir à cette place-là. J'ai envoyé un message à ''Steph'' (Bensi) pour lui souhaiter bonne chance dans son nouveau challenge. J'espère qu'ils vont s'en sortir.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.