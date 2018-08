L'ancien attaquant de Dudelange et de Differdange n'a pas manqué son entrée en matière avec la Jeunesse, dimanche lors de la 1re journée de BGL Ligue. «Premier match, premier derby et premier but, tout va bien», se félicite le Français.

Omar Er Rafik: «On a rectifié le tir en deuxième mi-temps»

La Jeunesse a donc disposé du Fola 3-1 dimanche lors de la reprise de BGL Ligue grâce notamment à une seconde période convaincante. «Sur l'ensemble du match, ce succès est mérité. L'entrée de Momar N'Diaye a fait du bien et on a été plus tranchant dans les attaques.»