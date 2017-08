(tof). L'Olympique lyonnais s'est imposé deux buts à un mardi soir en amical contre les Brésiliens de Chapecoense. Bruno Genesio, l'entraîneur des Gones, a reconnu que le club cherchait encore un milieu de terrain défensif.

«Quand on regarde notre effectif, au milieu, tout repose un peu sur Lucas Tousart», a expliqué Genesio. «Christopher Martins-Pereira est malheureusement blessé et on n'a pas pu le voir en préparation. Donc si Lucas n'est pas là, on est un peu dépourvu, si bien qu'on réfléchit plutôt à une alternative qu'à un complément.»



L'international luxembourgeois devrait revenir aux affaires très rapidement. Il sera suspendu contre la Biélorussie (31 août) mais opérationnel à Toulouse trois jours plus tard pour défier la France.