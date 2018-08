Le Progrès a acté le départ de son meneur de jeu Olivier Thill, 21 ans, ce lundi lors d'une conférence de presse. L'international s'envole ce mardi matin et a promis de se mettre à la langue locale pour faciliter son intégration.

Olivier Thill part ce mardi matin et va apprendre le russe

Christophe NADIN Le Progrès a acté le départ de son meneur de jeu Olivier Thill, 21 ans, ce lundi lors d'une conférence de presse. L'international s'envole ce mardi matin et a promis de se mettre à la langue locale pour faciliter son intégration.

Niederkorn s'est séparé le coeur serré de Olivier Thill. Le frère de Vincent, de Sébastien et de Marek prendra l'avion ce mardi matin pour rejoindre le club de Oufa avec qui il s'est engagé pour quatre ans.

«Mon rêve de passer professionnel se réalise. Je suis triste de quitter mes amis mais c'est le meilleur moment pour faire le pas», a expliqué le joueur assis à côté du directeur général, Thomas Gilgemann ce lundi au stade Jos Haupert. «C'est une perte sportive. Cela nous fait mal de le voir partir, mais on est très fiers aussi. On a tout fait pour faciliter les choses et faire progresser le dossier», a expliqué l'ancien défenseur jaune et noir.

Olivier Thill reviendra déjà dans quelques jours pour la Ligue des Nations. En attendant, il s'en va avec quelques bonnes intentions. «Je vais essayer d'apprendre le russe même si mon anglais est correct et que deux joueurs parlent l'allemand. Mon intégration devrait bien se passer.» Le meneur de jeu portera le numéro 29. «Parce que le n°10 était déjà pris et que mon grand frère est né le 29 décembre.»

La confiance habite celui qui a encore franchi un pas ces dernières semaines avec des matches aboutis sur la scène continentale.Le FC Oufa jouera son avenir européen jeudi lors du match retour contre les Rangers. Le club de Glasgow l'a emporté un but à rien à l'aller en Ecosse. En championnat, le tombeur du Progrès est onzième avec six points après quatre matches.



En attendant le grand départ, «Oli» a commandé des pizzas pour toute l'équipe. «Et peut-être qu'on ira faire un tour à la Schuberfouer.» Voilà qui changera les idées à certains après un début de championnat très compliqué.