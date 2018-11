Commencée en janvier 2018, l’histoire d’amour entre Olivier Ciancanelli (56 ans) et la Jeunesse Canach s'est terminée mardi. «Je remercie les dirigeants de m’avoir fait confiance », avoue-t-il. Dixième de classe, son ancienne équipe déçoit atrocement. Le Swift, leader, se déplace à la rue de Lenningen dimanche pour le compte de la 13e journée de PH.

Olivier Ciancanelli (ex-Canach): «J’étais arrivé au bout du chemin»

Dernière journée avant la trêve en PH. La reprise est fixée au 24 février 2019.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Commencée en janvier 2018, l’histoire d’amour entre Olivier Ciancanelli (56 ans) et la Jeunesse Canach s'est terminée mardi. «Je remercie les dirigeants de m’avoir fait confiance », avoue-t-il. Dixième de classe, son ancienne équipe déçoit atrocement. Le Swift, leader, se déplace à la rue de Lenningen dimanche pour le compte de la 13e journée de PH.

Olivier, le match à Wiltz aura été votre dernier à la tête de la Jeunesse Canach, avec, à la clé, une sixième défaite (1-2) en douze sorties. C’est trop…

Le précédent Wiltz - Canach s’était soldé par un score de 10-0 fin novembre 2017 - cette déconfiture avait à l'époque sonné le glas de l’entraîneur, Georges Menster remplacé quelques semaines plus tard par Olivier Ciancanelli (ndlr). Cette défaite, croyez-moi, est longtemps restée dans les têtes des joueurs et des dirigeants de Canach. Les résultats actuels ne sont pas en adéquation avec la personne ambitieuse que je suis.

Votre équipe est à la peine depuis le mois d’août (10 points sur 36). Pourquoi ne pas avoir rendu votre tablier plus tôt?

J’avais prévu d’arrêter à la trêve hivernale, car je n’ai plus le feu sacré, cette flamme en me levant. L’envie fait défaut. Le comité a préféré arrêter les frais en début de semaine et confier la direction du groupe à mon adjoint. Franck Bento sera sur le banc pour le dernier match de l’année, dimanche contre le Swift. Je respecte cette décision. On se quitte en bons termes. Quant à moi, je serai à la maison et je boirai un bon verre de vin pendant le temps de midi. C’est quelque chose que je ne fais jamais si j’ai un match l’après-midi.

Le 2e tour du championnat 2017-2018 n’avait pas pas été grandiose non plus. L’histoire se répète en 2018-2019. Qu’est-ce qui cloche à Canach?

Concernant la campagne 2017-2018, Pedro Ferro a été «liquidé» pour des raisons disciplinaires - il a rejoint le RM Hamm Benfica en janvier 2018. Je voulais bien, mais il s’agissait de mon meilleur attaquant. Après avoir assuré le maintien sans passer par les barrages au mois de mai, les dirigeants désiraient surfer sur la vague positive. L’objectif était de figurer dans le Top 6 de la Promotion d'Honneur. Il fallait y mettre les moyens, mais aussi avoir un peu de chance.

Ce ne fut pas le cas?

Je n’ai pas eu l’effectif que je souhaitais. Maquart, Mukendi, Vitali, Silva do Rosario, entre autres, ont été blessés. Je ne cherche aucune excuse. Les résultats étaient sur le fil. Il manquait si peu pour prendre des points. Canach n’a jamais été balayé. On perd 1-2 contre Kaërjéng (16 septembre), mais nous devions mener au score et aurions dû inscrire le 2-2. Franck Bento m’a certifié: «Olivier, cela n’a jamais été ainsi auparavant à Canach. Tu as changé tellement de choses.» Je connais mon job. Je suis rigoureux. Oui, des choses ont changé.

Mais pas suffisamment?

Après la défaite 1-2 à Mühlenbach (21 octobre) et un bilan de 3 sur 18, il fallait se poser les bonnes questions. Les joueurs m’avaient promis de mettre plein gaz. Ce fut meilleur contre Bissen, Mertert-Wasserbillig et Rodange (3 sur 9, mais aucun succès). Je dirai ceci: ce n'est pas qu'il n'y a «pas d’équipe à Canach», mais la rigueur manque. Certains joueurs doivent se regarder dans la glace. Je remercie le comité, notamment le directeur sportif Paul Trierweiler de m’avoir accordé sa confiance. Je reste le premier supporter du club.

Vous reverra-t-on bientôt sur le petit banc?

J’ai 56 ans, plus 40. Maintenant, c'est priorité à la famille, à passer de bonnes fêtes. Un job d'entraîneur-adjoint, voire de directeur sportif pourrait me convenir. Si une proposition arrivait en juin, j’y réfléchirais. Si il n’y en a aucune, c’est bien aussi.

Le programme de la 13e journée de PH



Dimanche à 16 heures



FC Rodange 91 - Atert Bissen

Jeunesse Canach - Swift Hesperange



FC 72 Erpeldange - FC Mamer 32



UN Käerjéng 97 - Jeunesse Junglinster

Union Mertert-Wasserbillig - FC Wiltz 71



BB Mühlenbach - US Esch

US Sandweiler - FC Koeppchen Wormeldange