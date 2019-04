L'ancien entraîneur de Canach était l'invité de l'émission Zone Mixte au cours de laquelle il est revenu sur l'actualité de la BGL Ligue où le F91 a conforté son leadership. Les tops et les flops ont lancé ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire.

Olivier Ciancanelli dans Zone Mixte: «Pas le même match des tribunes»

L'ancien entraîneur de Canach était l'invité de l'émission Zone Mixte au cours de laquelle il est revenu sur l'actualité de la BGL Ligue où le F91 a conforté son leadership. Les tops et les flops ont lancé ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire.

Spectateur attentif du match au sommet entre le Progrès et le Fola, Olivier Ciancanelli a également abordé la course à la quatrième place que vont se livrer la Jeunesse, le Racing, Strassen, Differdange et le Titus Pétange. Il a aussi évoqué ses différentes expériences de coaching qu'il a connues durant sa carrière. La Ligue des champions et la séquence futsal complètent le programme du jour.



Retrouvez Zone Mixte chaque lundi entre 20 et 21h sur Radio Latina