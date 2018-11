Nommé entraîneur de Canach lors de la dernière trêve hivernale, Olivier Ciancanelli (56 ans) a décidé d'arrêter les frais à la trêve. «J'ai terminé l'année», remarque l'ancien coach du Progrès.

Olivier Ciancanelli arrête les frais à Canach

Nommé entraîneur de Canach lors de la dernière trêve hivernale, Olivier Ciancanelli (56 ans) a décidé d'arrêter les frais à la trêve. «J'ai terminé l'année», remarque l'ancien coach du Progrès.

(VL). Franck Bento, son adjoint, devrait prendre place sur le banc de touche pour le dernier match avant la longue trêve hivernale ce dimanche face au Swift.

Dixième avec dix points sur trente-six possibles, Canach affiche un bilan médiocre. La Jeunesse possède deux unités de plus qu'Erpeldange, onzième et barragiste, et n'a remporté que deux matches (Wormeldange et Sandweiler) en douze journées.

Olivier Ciancanelli avait remplacé Georges Menster.