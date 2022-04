Au cours d’une saison qui n’en finit plus de s’étirer, Schifflange a trouvé une façon de l’égayer en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe.

Sport 4 min.

Football

Oliveira et Schifflange s’offrent une parenthèse enchantée

Christophe NADIN Au cours d’une saison qui n’en finit plus de s’étirer, Schifflange a trouvé une façon de l’égayer en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe.

Schifflange a connu son quart d’heure de gloire warholien ce mercredi soir en huitième de finale de la Coupe de Luxembourg. Mené par Canach dès la quatrième minute, le club de Promotion d’Honneur n’a dû son salut qu’à une égalisation à la dernière minute du temps réglementaire avant de l’emporter aux tirs au but.

Un vestiaire rempli de souvenirs La Coupe de Luxembourg oppose mercredi soir les équipes de Weiler et de Käerjéng. Les deux clubs comptent parmi eux des joueurs avec une certaine expérience.

De quoi renouer quelques heures avec son passé le plus glorieux qui l’a vu évoluer de façon éphémère en BGL Ligue à l’aube des années 2000.

André Oliveira est l’homme qui a gardé les Jaune et Vert sous perfusion en égalisant. «C’est nous qui avons marqué», dit-il modestement avant de raconter son but. «Je vois David partir à gauche et je décide de rentrer dans le jeu. J’hérite du ballon. Je contrôle du pied droit puis je frappe du gauche.»

«J’ai pris mes responsabilités»

Schifflange passera ensuite par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel puisqu’il ratera un penalty au bout des arrêts de jeu avant de conjurer le sort aux tirs au but. «Je n’ai plus l’habitude de les frapper mais je me suis proposé pour tirer le dernier», poursuit André Oliveira. «Glenn Protin, qui venait de manquer le sien dans le match, m’a dit qu’il le tirerait lui-même. Mais on s’est retrouvé sans premier tireur. Alors, j’ai pris mes responsabilités.»

Oliveira a lancé la joyeuse série schifflangeoise. La suite est une qualification au bout du suspense. De quoi apporter un peu de joie à un club qui traverse une saison compliquée. Il pointe à la dixième place et n’a plus vraiment d’objectif dans ce championnat.

Sur les radars - Deux Luxembourgeois qui s’affrontent en Bundesliga. La chose est peu commune mais devrait se produire samedi. Le FC Cologne (8e, 40 points) de Mathias Olesen reçoit Mayence (10e, 38 points) et Leandro Barreiro. Ce dernier joue à saute-mouton entre une place de titulaire et un rang de remplaçant. Le jeune défenseur de 21 ans, lui, a dû se contenter jusqu’ici de quelques minutes de jeu avec Cologne contre Dortmund. Olesen est le septième international luxembourgeois à jouer parmi l’élite allemande après Nico Braun, Roby Langers, Manu Cardoni, Jeff Strasser, Laurent Jans et Leandro Barreiro.

-Anthony Moris et son club de l’Union Saint-Gilloise sont certains de finir à la première place de la phase classique du Championnat de Belgique qui s’achève ce dimanche. Le gardien de la sélection luxembourgeoise cherchera à décrocher un 16e clean sheet face à la lanterne rouge, le Beerschot. Autre enjeu de cette 34e journée: faire gonfler au maximum son capital points qui sera divisé par deux au moment d’attaquer le play-off titre. L’Union Saint-Gilloise, l’ancien club de l’actuel président de la FLF Paul Philipp, sera opposé au FC Bruges, à l’Antwerp et à un quatrième club qui sera Anderlecht ou La Gantoise. - Au pays, le RM Hamm Benfica pourrait définitivement dire adieu à la BGL Ligue. La relégation du club du Cents ne fait plus aucun doute, mais devrait être mathématiquement actée en cas de défaite ou de match nul à Strassen ce dimanche. Le club du Cents a vécu un véritable chemin de croix. Il n’a pris jusqu’ici que quatre points. Et ce, face à un seul adversaire: Rosport. Pas moins de 36 joueurs ont accumulé du temps de jeu cette saison. Une vraie auberge espagnole.



«Celui de bien finir pour prendre la quatrième place. La saison prochaine, on doit jouer la montée. J’espère que le coach, Ismaël Bouzid, va rester car il fait du bon boulot», analyse le milieu offensif que l’on avait un peu perdu de vue avant son arrivée à Schifflange. «J’ai connu une seconde année compliquée à Mondorf en raison du Covid et d’un temps de jeu qui s’est réduit. J’ai pris ensuite quelques kilos mais Schifflange a cru en moi et j’ai adhéré de suite au projet», raconte le joueur de 25 ans.

Schifflange veut rester sur son nuage en Coupe de Luxembourg. Le tirage au sort effectué ce jeudi midi lui a réservé le Racing comme futur adversaire en quart de finale le mercredi 20 avril. «J’espérais retrouver mon ancien club de Käerjeng pour un duel entre les deux derniers clubs de Promotion d’Honneur, mais ce sera le Racing. Un club qui nous avait balayés en amical avant la saison avant que l’on ne perde que 0-2 lors de la trêve hivernale», ajoute André Oliveira.

Pas de quoi faire la fine bouche. Un quart de finale de Coupe de Luxembourg, ça ne se refuse pas!

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.