A l'issue de la large victoire (5-0) de l’Ukraine vendredi contre la Serbie, le joueur de Manchester City Oleksandr Zinchenko a fait le buzz en... embrassant dans le cou la jolie journaliste qui recueillait ses impressions dans la zone mixte.

Oleksandr Zinchenko fait le buzz en Ukraine

A Lviv,

Chaud, chaud, Oleksandr Zinchenko, avant d'affronter le Luxembourg ce lundi (20h45) à Lviv en éliminatoires de l'Euro 2020! Interrogé par notre charmante consoeur de la télévision ukrainienne, Vlada Sedan, le gaucher de Man City a soudainement embrassé de manière appuyée son interlocutrice dans le cou, avant de fixer la caméra, et de s’en aller avec un grand sourire. Gênée par le geste du joueur mais aussi par les rires en plateau, la jeune femme s’est caché le visage derrière ses notes.

Selon certaines rumeurs, la journaliste et le joueur se fréquenteraient régulièrement en dehors des terrains et seraient même peut-être beaucoup plus proches qu’on ne le croit…

En tout cas, voilà les Roud Léiwen bien avertis: les Ukrainiens sont vraiment très très chauds en ce moment...