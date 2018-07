L'avenir de Christopher Martins à l'Olympique Lyonnais se décidera dans les trois prochaines semaines. L'entraîneur Bruno Genesio se donne le temps de la réflexion avec son adjoint, mais semble prêt à tenter le pari de lancer l'international en charnière centrale.

OL: Christopher Martins parti pour rester?

Christophe NADIN L'avenir de Christopher Martins à l'Olympique Lyonnais se décidera dans les trois prochaines semaines. L'entraîneur Bruno Genesio se donne le temps de la réflexion avec son adjoint, mais semble prêt à tenter le pari de lancer l'international en charnière centrale.

Une mi-temps intéressante contre Fulham au cours de laquelle les Gones marquent quatre buts et n'encaissent pas et Christopher Martins retrouve la lumière dans une équipe lyonnaise compétitive. De quoi relancer l'international.



«On peut le faire évoluer en défense centrale. On en parle beaucoup avec Claudio (ndlr: Caçapa, son adjoint). On pense qu'il a toutes les qualités pour ce poste. Il fait une bonne préparation. On prendra une décision à la fin de la préparation», a expliqué Bruno Genesio ce mardi en conférence de presse.

De retour de prêt de Bourg-Péronnas, Martins n'avait aucune certitude quant à son futur proche. Les prochains matches amicaux dont celui de ce mercredi soir à Huddersfield pourraient éclairer sa lanterne.