Özil, critiqué pour une photo avec Erdogan, quitte la sélection

Mesut Özil (29 ans) a annoncé dimanche qu'il quittait la sélection d'Allemagne en mettant en avant le «racisme» dans les critiques dont il est victime après l'élimination de la Mannschaft dès le premier tour du Mondial 2018.

(AFP) - «C'est avec un coeur lourd et après beaucoup de réflexion que, à cause des événements récents, je ne jouerai plus pour l'Allemagne de matches internationaux aussi longtemps que je ressens du racisme et du manque de respect à mon égard», écrit le joueur d'origine turque sur son compte Twitter. Critiqué pour une photo prise avec le président turc, il a assuré que son geste n'avait «aucune intention politique».



Le joueur d'Arsenal écrit son ras-le-bol de devoir sans cesse se justifier et prouver son amour de l'Allemagne depuis cette photo où il pose aux côtés d'Erdogan, le président de la Turquie dont certains membres de sa famille sont issus. La récupération politique et toutes les polémiques qui ont suivi ont poussé Özil à prendre cette décision.

La photo prise avec le président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan, alors en pleine campagne, a suscité en Allemagne une vive polémique. Photo: AFP

Dans son communiqué, Özil s'en prend directement à Reinhard Grindel, le président de la Fédération allemande (DFB). Il l'accuse notamment de ne pas l'avoir soutenu durant la polémique et surtout d'avoir demandé son exclusion de la sélection avant le Mondial. Sous le maillot de l'Allemagne, Özil a remporté la Coupe du monde 2014 au Brésil.