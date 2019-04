Le week-end dernier, l’AS Sparta Dudelange a poinçonné son ticket pour les demi-finales des play-offs. Les Dudelangeois y défient le «géant» FC Differdange 03, à qui le capitaine du Sparta, Nuno Rodrigues compte bien mener la vie dure.

Nuno Rodrigues (Sparta Dudelange): «Leur donner du fil à retordre»

Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Nuno, l’AS Sparta Dudelange s'est qualifié pour les demi-finales des play-offs, en allant s'imposer sur les terres de l’Union Titus Pétange, qui bascule en Ligue 2 avec ce résultat négatif. Un mot sur ce match?

C’était un match décisif pour les deux équipes. On savait qu'on ne dépendait que de nous pour valider ce ticket pour les play-offs. La pression était assez présente, car on voulait absolument changer le cours de l'histoire du club et on a réussi. Dans l'ensemble du match, je pense qu'on a su exploiter les points faibles de notre adversaire, malgré notre effectif réduit au début du match. On en ressort avec le sentiment du devoir accompli et une certaine fierté.

Dudelange a dû batailler ferme pour arracher cette quatrième place. On peut même dire que vous sortez d’une saison en dents de scie. Quelle est votre analyse de cette saison?

L'équipe a dû faire face à des moments très difficiles en début de saison. Tout a basculé d'un coup lorsqu'on a perdu contre le Samba 7: on est alors descendu à la sixième place et c'était un coup dur. Alors que si on avait gagné ces trois points, on aurait été plus confortables pour le reste de la saison. Parfois, on avait un peu l'impression d'aller droit dans le mur. Mais on est parvenu ensemble à se serrer les coudes et à répondre présent lors des matches décisifs. On a su mettre en avant le potentiel de notre équipe et montrer nos qualités, qui, à un certain moment, ont inquiété nos adversaires. La preuve est qu'à ce jour, on figure parmi les quatre meilleures équipes du championnat.

Pierre angulaire de votre équipe, Youssef el Majdoub, a écopé d’un carton rouge lors de la dernière journée de championnat, et sera donc suspendu. Une grosse tuile pour le Sparta...



Youssef est quelqu'un d'exemplaire, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est un joueur qui prône le respect et le fair-play à tous les matches. A ce stade de la compétition, où l'enjeu était de taille, je pense qu'on avait tous nos émotions à fleur de peau. C'était un cas isolé. On va pour l'instant se concentrer sur la demi-finale et travailler davantage pour combler son absence sur le terrain. Mais elle se fera ressentir, on en est conscients, de par son expérience et son intelligence tactique.

Votre affrontez le FC Differdange 03, contre qui vous avez subi deux défaites en championnat (2-4 et 11-2) et une élimination en Coupe du Luxembourg (5-7). Il faudra un exploit de votre part pour gagner deux confrontations...

Le FCD03 est une équipe redoutable, mais nous saurons être à la hauteur de cette demi-finale qui est une première pour nous. Comme je l'ai déjà dit, on a une équipe avec un énorme potentiel et plus que motivée. On ne va pas leur faciliter la tâche; on va leur donner du fil à retordre. Je pense que ce sera un très beau match, comme tous les précédents d'ailleurs. On offrira au public une belle propagande pour ce sport en pleine évolution.

Le programme du week-end en futsal

Play-off titre - Premières manches des demi-finales



Samedi à 18h30: Racing Luxembourg - Amicale Clervaux

Dimanche à 19 heures: FC Differdange 03 - AS Sparta Dudelange

Barrage Ligue 1 - Ligue 2 - Première manche

Lundi à 20 heures: FC Nordstad - RAF Differdange