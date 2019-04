Le Vinesca Ehnen est mal embarqué dans le championnat de Division 2 Série 2. Les Vert et Blanc ont mis un terme à leur collaboration avec le coach, Nuno Filipe da Conceiçao.

Nuno Filipe da Conceiçao et le Vinesca Ehnen se séparent

(VL). - Actuel treizième et descendant en Division 2 Série 2 avec trois points de retard sur le barragiste, Merl-Belair, le Vinesca Ehnen reste sur sept défaites de rang et n’avance plus au classement. La dernière victoire remonte au... 4 novembre 2018 face au CeBra.



Après la 20e journée, et une... 14e défaite (2-0 à Beggen), l’entraîneur, Nuno Filipe da Conceiçao, et le club ont décidé d’arrêter leur collaboration.



«Je souhaite bonne chance au Vinesca. Les joueurs ont de la qualité à revendre, mais sans s’entraîner, on ne peut pas gagner ni obtenir des résultats. Je vais prendre un peu de repos et attendre un nouveau défi», raconte le désormais ex-mentor.



Le joueur Steve Oliveira prend le relais pour les six derniers matches de championnat à disputer cette saison.