Nuno De Almeida jette l'éponge à l'ASL Porto

Coup de tonnerre au sein de l'ASL Porto! Alors que l'équipe dispute sa meilleure saison, l'entraîneur Nuno De Almeida a décidé de renoncer. Une décision qui a créé un malaise au sein du club.

Par Daniel Pechon



Les raisons de ce départ ne semblent pas sportives. Deux défaites subies récemment sur la pelouse de Mondercange (troisième) et Wormeldange (deuxième), rien de très grave encore et logiques sur papier, ont été à la source d'un conflit. Après la défaite contre Wormeldange, Nuno De Almeida avait déjà proposé sa démission après avoir eu des échanges pointus avec des membres de la nouvelle direction, arrivée en février. Ses joueurs étaient parvenus à le faire changer d'avis.



«Je suis resté pour le club, le football, pour achever la saison et puis basta!», avance le coach. Après un excellent partage acquis face au leader, Junglinster, l'ASL a chuté à nouveau face à Belvaux jeudi dernier (0-1). Un revers qui a mis définitivement le feu entre Nuno De Almeida et sa nouvelle direction.



Jeudi soir, soit le 22 mars, De Almeida présentait à nouveau sa démission. «Je suis quelqu'un d'entier même si mes joueurs avaient réussi à me faire changer d'avis la première fois. Depuis fin février, avec la nouvelle direction, l'ambiance s'est progressivement détériorée. Ce sont ces mêmes personnes qui ont abandonné le club voici deux saisons et qui réapparaissent aujourd'hui. Ces personnes critiquent mon coaching. Je suis arrivé voici trois ans et demi, alors que le club était en pleine dérive, à la dernière place. J'ai relevé la situation progressivement et cette saison, le club joue le haut du tableau. En plus, j'ai travaillé pour donner une meilleure image du club dont la réputation n'était pas des meilleures. Les raisons des dernières défaites (Mondercange et Wormeldange), il faut aller les chercher aussi dans le changement de direction qui a perturbé l'équipe. Je ne peux pas tolérer les critiques sur mes joueurs, que l'on gagne ou perde. Je suis là pour le foot. Certaines personnes sont même venues en cours de match, jusque sur le banc pour me critiquer et mes adjoints. On n'avait plus de président depuis la troisième journée mais on se débrouillait très bien.»

Frank Kintzinger, vice-président, un ancien qui a consacré 30 ans de sa vie pour le club sous le nom AS Luxembourg et ASL Porto, regrette et avoue en même temps comprendre l'exaspération de Nuno De Almeida. «Tout a été très vite. Avant, Nuno a été souvent frustré, il ne pouvait pas engager les joueurs qu'il désirait ou s'entraîner comme il le souhaitait par manque de terrain disponible. Pour rappel, on partage le complexe de Cessange entre plusieurs équipes. Il a été obligé, faute de bénévole, d'assurer un travail administratif (feuille de match,..). Sur le plan financier, l'ASL Porto vit grâce au soutien d'un club de supporters officiels dont le siège est à Luxembourg. Sans cette présence et l'apport financier de ce dernier, qui a été dix fois plus important cette saison, le club, qui manque cruellement de bénévoles, ne survivrait pas. A présent, il est important de ne pas tomber en crise, surtout avant notre 100e anniversaire.»

Hugo Carvalho, l'entraîneur de l'équipe 2, a été désigné pour gérer l'intérim. A l'issue de la victoire face à Biwer dimanche (3-1), l'ASL Porto est sixième avec 25 points de la Division 1 série 2.