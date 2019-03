Après sa victoire samedi soir lors de la Nuit des Guerriers, Prince Junior a porté son invincibilité à 50 combats. Il va désormais préparer sa prochaine sortie lors des Kings Of Muay Thaï de la fin du mois.

Nouveau succès pour Prince Junior

Didier HIEGEL

A 28 jours de la 15e édition des Kings Of Muay Thaï, organisés comme chaque année au hall omnisports de la rue de Strasbourg, Prince Junior a été invité à combattre à Pont-à-Mousson dans le cadre de la Nuit des Guerriers (acte III).

Opposé au Parisien Celestin Mendes, en 63,5 kg, le protégé d'Eric Kadouche a bien géré son combat face à un adversaire à l'allonge inférieure à celle du champion luxembourgeois mais particulièrement dur au mal et puissant dans ses attaques.

«Le combat s'est bien passé. Un peu dur mais je l'ai remporté», a-t-il indiqué. «L’adversaire était un super bon boxeur et un dur. Il n'a rien lâché rien du tout.»

Prince Junior avait préparé au mieux son combat, avec son coach, pour la technique, et Olivier Kaspar, pour le physique. Mais il s'est laissé surprendre dès le premier coup de gong. «En montant sur le ring, je m'attendais à un autre coup de sa part, un low kick. Lui a décidé de m'envoyer un midle kick, ça m’a surpris et même choqué. Il frappe super fort. Petit de taille, dangereux, puissant dans ses bras et ses jambes, c'était facile pour lui de venir en clinches. Il m’a fait pas mal de projections.»

Parfois en difficulté, le sociétaire du Sandsak Muay-thaiplaza a dû forcer son talent pour s'imposer aux points. Une décision à l'unanimité des juges et tout à fait logique pour son entraîneur.

Prince Junior est ainsi toujours invaincu en 50 combats et va désormais se préparer pour la 15e édition des Kings of Muay Thaï qui aura lieu le samedi 30 mars à Luxembourg.