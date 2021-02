Après les restrictions sanitaires, la polémique sur les tests d'avant-match, c'est le froid qui vient s'opposer aux rencontres de football. L'état des pelouses ne permet donc pas la reprise du championnat, chamboulant encore la saison.

Nouveau coup de froid sur la BGL Ligue

Avec des températures qui, ces dernières nuits, descendaient sous les -10°C, il fallait s'y attendre: peu de terrains peuvent recevoir des joueurs dans de bonnes conditions. Sol trop dur pour envisager d'y enfoncer le bout d'un crampon, c'est donc la mort dans l'âme que la Fédération luxembourgeoise de football, vendredi, n'a d'autre choix que d'annuler les rencontres programmées en BGL Ligue ce week-end.

Le nouveau stade joue sa qualification Mi-février, des représentants de l'UEFA sont attendus au stade de Luxembourg. De leur avis dépendra la date de la première rencontre officielle sur la nouvelle pelouse. Pour un match face au Portugal?

Déjà mercredi, et le report des matches Hamm-Dudelange (pour la cinquième fois) mais aussi Niederkorn - Racing avaient servi de baromètre pour cette reprise de compétition attendue pour ce samedi 13 février. Le gel a eu raison des pelouses, et les joueurs ne pourront donc retrouver le goût de la compétition au terme de deux mois et demi d'interruption de jeu.

A défaut de voir le championnat reprendre son cours normalement, la Fédération croise les doigts pour que, mercredi 17, puissent au moins se tenir les deux matches de rattrapage programmés. Si les ciels sont cléments (et que les équipes ne sont pas décimées par des cas positifs au covid), alors les arbitres pourraient siffler le début des rencontres RM Hamm Benfica face au F91, et Progrès/Hesperange. La fin de la malédiction débuterait alors à 20h.





