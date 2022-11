Anne Brasseur, ancienne députée, évoque dans un entretien accordé au "Télécran" son rapport critique sur la FIFA de 2018 et les évolutions en matière de transparence.

Sport 13 min.

Coupe du monde au Qatar

«Nous devons nous détourner de ces méga-événements»

Anne Brasseur, ancienne députée, évoque dans un entretien accordé au "Télécran" son rapport critique sur la FIFA de 2018 et les évolutions en matière de transparence.

Cet article est paru pour la première fois dans le Télécran (numéro 46/2022). Vous pouvez vous abonner ici à l'hebdomadaire.

Interview: Martina Folscheid

Madame Brasseur, vous avez présenté il y a quatre ans au Conseil de l'Europe le rapport „Good football governance“ (bonne gouvernance du football, ndlr). Comment en est-on arrivé là ?

J'étais membre de la commission de la culture, de l'éducation et des sports au Conseil de l'Europe. Celle-ci avait déjà rédigé des rapports sur le football, par exemple sur les hooligans dans les stades de football. Et j'avais déjà été rapporteure en 2012 sur le «match-fixing», c'est-à-dire les paris frauduleux.

Dans le contexte de l'affaire de corruption de la FIFA en 2015 à Zurich, qui a conduit à la destitution de Sepp Blatter puis à l'élection de Gianni Infantino, il s'est avéré que le Conseil de l'Europe - compétent pour la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit - devait rédiger un rapport sur la bonne gouvernance dans le football. En raison de mes connaissances préalables, j'ai été choisie comme rapporteure.

Comment avez-vous procédé ?

J'avais un bon réseau avec des journalistes d'investigation du Monde, du Spiegel et de la Süddeutsche Zeitung. Et j'avais des contacts avec des personnes du conseil d'éthique de la FIFA qui avaient été renvoyées par Gianni Infantino, ce qui me permettait d'avoir des informations privilégiées. De plus, je connaissais le professeur Mark Pieth, un juriste suisse et expert en lutte contre la corruption, qui avait déjà été chargé sous la présidence de Blatter d'une expertise sur la réforme des structures de la FIFA. J'avais également des contacts avec l'UEFA.

Gianni Infantino est toujours seul maître à bord, la séparation à la tête de la direction n'a jamais été réalisée.

Vous avez donc rencontré toutes ces personnes ?

Oui, pour voir ce qui a déjà été fait et ce qui a été mis en œuvre. C'est sur la base de toutes ces constatations que j'ai rédigé mon rapport. Je l'ai envoyé au préalable à la FIFA pour vérifier les faits avec elle. J'ai ensuite été reçu par le président Gianni Infantino et la secrétaire générale Fatma Samoura, la réunion a duré trois heures en tout. Infantino avait coché chaque passage avec lequel il n'était pas d'accord. Je lui ai demandé à chacun de ces endroits si les faits n'étaient pas exacts. Il m'a répondu : ''Si, mais la conclusion que vous en tirez n'est pas correcte''.

Je lui ai répondu que c'était mon rapport, pas le sien. À la fin, nous avons convenu que quatre de ses experts viendraient à Strasbourg pour relire avec moi le rapport, auquel j'ai encore modifié quelques éléments après notre réunion. J'ai ensuite remis le rapport à la commission, où il a été adopté.

Ensuite, la FIFA a essayé de faire obstacle au rapport une nouvelle fois...

Avant la séance plénière de janvier 2018, la FIFA a envoyé une lettre aux délégations nationales leur demandant de ne pas accepter mon rapport, car il n'était basé que sur des rumeurs. Pendant la semaine de la session, deux émissaires de la FIFA étaient à Strasbourg pour prendre contact avec les délégations nationales.

Mais cela n'a servi à rien. Le rapport contenant la résolution a été adopté à une large majorité. Cinq membres ont voté contre, dont quatre d'entre eux venaient d'Azerbaïdjan. Mais cela avait sans doute un rapport avec mon attitude plus que critique envers l'Azerbaïdjan, moins avec le football, je suppose. Et un Suisse a voté contre, il avait travaillé pour la FIFA.

Vous avez donc reçu beaucoup de pression de la part de la FIFA. Mais y a-t-il eu des menaces ?

Non, il n'y en a pas eu. J'ai seulement entendu dire que l'on s'intéressait aussi à ma vie privée. Je ne peux pas le confirmer, mais on me l'a dit. Mais je ne me suis jamais senti menacée.

Amitié masculine : le Premier ministre du Qatar, Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, reçoit un cadeau du président de la FIFA, Gianni Infantino, lors du 72e Congrès de la FIFA le 31 mars à Doha, la capitale du Qatar. Photo: Getty Images

Comment jugez-vous l'évolution de la FIFA en matière de „bonne gouvernance“ depuis lors ?

Sepp Blatter a tenté de mettre en œuvre une partie des propositions de réforme du professeur Pieth, ce qu'il faut lui reconnaître malgré tous les aspects négatifs. Un exemple très important était la séparation à la tête de la FIFA : d'une part, le président devait déterminer la politique et représenter la FIFA à l'extérieur. De l'autre, un secrétaire général devait assurer la microgestion quotidienne.

Puis Gianni Infantino a choisi Fatma Samoura comme secrétaire générale, ce que j'ai trouvé au départ une très bonne idée parce qu'il s'agissait d'une femme originaire du Sénégal, qui avait travaillé auparavant comme diplomate à l'ONU. Son profil me plaisait, il promettait un vent de fraîcheur. Mais très vite, il s'est avéré que ce n'était qu'une façade.

Elle perçoit un salaire élevé, mais semble être exclue de la gestion quotidienne. Infantino est toujours seul maître à bord, la séparation à la tête de la direction n'a jamais été réalisée.

Lors du quatrième sommet de la conformité de la FIFA en septembre dernier au Costa Rica, Gianni Infantino a parlé de l'introduction par la FIFA de certains principes très importants de bonne gouvernance - la nouvelle FIFA est une organisation crédible et digne de confiance. Cela sonne-t-il comme une moquerie à vos oreilles ?

J'entends bien le message, mais il me manque la foi, je ne peux que citer Johann Wolfgang von Goethe. Cette commission d'éthique existait, mais en 2017, les contrôleurs en chef, Cornel Borbély et Hans-Joachim Eckert, ont été licenciés, justement les deux personnes qui avaient fait un travail très correct en matière d'information. Ils ont été remplacés, Eckert en tant que président de la chambre juridictionnelle de la commission d'éthique par Vassilios Skouris, ancien président de la Cour de justice européenne.

Anne Brasseur présente le 24 janvier 2018, en tant que membre du Conseil de l'Europe, son rapport "Good football governance", qui a fait l'objet de fortes pressions de la part de la FIFA. Photo: Council of Europe/Felix Zahn

La nouvelle présidente de la chambre d'instruction du comité d'éthique a été la Colombienne Maria Claudia Rojas, anciennement juge et enseignante en droit constitutionnel en Colombie. Elle ne parlait qu'espagnol, mais les langues officielles de la FIFA sont l'anglais et le français. Et la plupart des dossiers, y compris cette enquête, sont rédigés dans ces deux langues. Je ne sais donc pas comment cela peut fonctionner si, dans une organisation où il y a deux langues officielles, l'une des principales figures de la lutte contre la corruption ne maîtrise pas ces langues.

Elle m'a certes dit qu'elle comprenait, mais j'ai discuté avec elle, elle ne comprenait ni le français ni l'anglais à ce moment-là. A cela s'ajoute le fait qu'elle avait une relation amicale avec l'ancien chef de la fédération colombienne de football, Luis Bedoya, qui s'est ensuite retrouvé en prison pour corruption. Cela ne donne pas un bon sentiment.

Nous devons nous détourner de ces méga-événements et de ce gigantisme.

Croyez-vous au moins à une capacité de réforme fondamentale de la FIFA?

Il s'agit à mon avis d'un problème systémique. Cela signifie que les membres qui font partie du conseil, l'organe suprême de la fédération, gagnent de l'argent en bonne et due forme. Ils reçoivent 350.000 dollars, euros ou francs suisses - cela n'a pas vraiment d'importance -, par an, pour trois réunions. Et ils sont bien sûr logés dans des hôtels de luxe, reçoivent des frais supplémentaires, se rendent à des manifestations et y sont courtisés. Ils ne veulent pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. C'est pourquoi ils sont d'accord avec tout.

Gianni Infantino avait déjà annoncé lors de sa candidature pour son premier mandat qu'avec lui, il y aurait plus d'argent pour les clubs, plus d'argent pour ceci et cela. Tout tourne autour de l'argent. Bien sûr, les personnes qui votent «oui» sont celles qui voient leur association dotée de plus d'argent, de plus d'infrastructures. Je cite la première phrase de mon rapport : trop peu d'argent nuit au football, trop d'argent détruit le football.

Vous semblez très pessimiste ...

Je pense que l'approche réformatrice de Sepp Blatter n'était pas mauvaise en soi, mais qu'elle n'est tout simplement pas appliquée de la même manière. De manière générale, il faut remettre en question ces mastodontes sportifs.

Dans de nombreuses villes qui veulent se porter candidates, la population s'y oppose parce que l'événement coûte incroyablement cher et qu'elle n'en voit pas l'utilité directe pour la ville ou la région. C'est précisément pour cette raison que de telles manifestations sportives ont lieu à Bakou en Azerbaïdjan ou dans les Émirats. Cela doit nous faire réfléchir. Nous devons globalement nous détourner de ces méga-événements. Cela vaut également pour le Comité international olympique.

A propos de la personne Députée DP de longue date, elle a démissionné de ses mandats politiques en janvier 2018, après 42 ans de politique active. Âgée de 72 ans, elle a été élue pour la première fois au Parlement en 1979. Entre 1999 et 2004, elle a été ministre de l'Éducation, de la Formation professionnelle et des Sports au sein du cabinet CSV-DP. Sur le plan de la politique locale, cette psychologue diplômée a été active au sein du conseil communal de la capitale en tant qu'échevine de 1982 à 1999 et de 2005 à 2009. De 1995 à 1999 et de 2009 à 2018, Anne Brasseur a été membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et sa présidente de 2014 à 2016.

Avez-vous déjà rencontré à nouveau le président de la FIFA, Gianni Infantino ?

Non.

Que lui diriez-vous si vous le rencontriez maintenant ?

Oui, je lui parlerais. Après tout, j'ai parlé au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ou à Recep Tayyip Erdoğan, même si je ne les ai pas ménagés tous les deux dans des rapports.

Mais y a-t-il un message particulier que vous aimeriez lui dire ?

Je lui dirai que je suis plus que déçue par sa personne.

En tant que personne qui a passé toute sa vie politique à défendre les droits de l'homme, que pensez-vous de la situation actuelle au Qatar ?

C'est une catastrophe, mais on le savait déjà à l'avance. Il semble vraiment que les votes aient été achetés lors du choix du lieu de la Coupe du monde. Quand on voit le rôle joué par la France avec l'ancien président de l'UEFA Michel Platini et l'ancien président Nicolas Sarkozy, on a plus qu'un mauvais sentiment.

Maintenant, on entend souvent l'argument que dans un pays comme le Qatar, il y a des améliorations, par exemple en ce qui concerne la protection du travail, parce qu'on y regarde de plus près. Mais il ne faut pas s'attendre à des miracles.

Conseil de l'Europe Le Conseil de l'Europe a été fondé en 1949, notamment par le Luxembourg, et a son siège à Strasbourg. Au début, il y avait dix pays européens, mais entre-temps, 46 pays européens sont membres de cette organisation internationale. L'objectif du Conseil de l'Europe est de rapprocher les États membres, de promouvoir le progrès social et économique et de préserver la sécurité démocratique. Au sein de ce Conseil, les membres discutent de questions générales concernant l'Europe. Le Conseil de l'Europe ne doit pas être confondu avec le Conseil européen ou le Conseil de l'Union européenne (Conseil des ministres de l'UE).

Vous ne croyez pas à une évolution positive en matière de normes ?

Pensez aux Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en 2014 ou aux Jeux d'été de Pékin en 2008, où l'on disait aussi que l'on se rapprocherait grâce à un tel grand événement fédérateur. En réalité, les choses sont allées dans la direction opposée. Je pense qu'il est illusoire de penser que les normes d'un pays vont évoluer dans le bon sens parce qu'il accueille un événement de cette ampleur. On voit que cela ne fonctionne malheureusement pas.

Ce n'est donc qu'un phénomène temporaire ?

Eh bien, j'ose douter qu'il soit même temporaire, quand je vois ce qui s'est passé sur les chantiers au Qatar. Ce n'est même pas temporaire. Je pourrais imaginer que cela aurait été pire sans le regard extérieur, mais si l'on regarde entre autres comment les travailleurs immigrés étaient logés ...

Êtes-vous favorable à un boycott de la Coupe du monde de football ?

Non, cela ne sert à rien du tout. Je trouve que les sportifs eux-mêmes ne sont pas responsables de tout cela. D'accord, nous parlons ici de professionnels très bien payés. Mais je suis d'avis qu'il ne faut pas boycotter la Coupe du monde. Il y a des gens qui ne veulent pas regarder les tournois à la télévision. Chacun est libre de faire comme il l'entend. Je suis toutefois d'avis que les politiciens ne devraient pas y aller. Ainsi, si j'avais une fonction quelconque et que j'étais invitée, je n'accepterais pas l'invitation. Les politiciens de haut rang doivent clarifier ce point avec les fédérations nationales, afin que leur boycott ne soit pas dirigé contre l'équipe nationale.

Mais il faut bien faire une déclaration ! Le sport se joue sur place, mais il faut séparer le sport de la visite des hommes politiques. Le président du Comité international olympique, s'il devait être invité, ne devrait pas y aller.

Rapport de la FIFA Anne Brasseur (DP) est arrivée à des conclusions accablantes dans son rapport „Good football governance“ sur la bonne gouvernance dans le football, qu'elle a rédigé en tant que membre du Conseil de l'Europe et qui a été adopté le 24 janvier 2018 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe par 131 voix pour, 5 voix contre et 10 abstentions. Pour lutter contre la corruption, elle a demandé la création d'un organe de contrôle indépendant chargé de surveiller les dirigeants des fédérations de football de la FIFA, ainsi que l'abandon des excès financiers de la Fédération internationale de football. Le Conseil de l'Europe a demandé que l'accent soit mis sur l'éthique et l'intégrité des élections. Vous pouvez lire ici le rapport complet.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.