Norrköping n'a pu faire mieux que match nul ce lundi soir sur la pelouse de Hammarby en clôture de la onzième journée du Championnat de Suède.

Norrköping et Gerson laissent échapper la victoire

(DH). - 22.654 spectateurs ont assisté à la rencontre entre Hammarby IF et l'IFK Norrköping comptant pour la 11e journée du Championnat de Suède. Après la rapide ouverture du score par les locaux, la formation de Lars Gerson a repris les commandes de la rencontre. Norrköping a égalisé puis pris l'avantage grâce à ses deux attaquants de pointe, Nyman (16e) et Larsson (33e).

Norrköping s'est fait reprendre avant l'entrée dans le dernier quart d'heure suite à une réalisation de Tankovic (2-2, 73e).

C'est déjà le sixième match de la formation de l'international luxembourgeois. Norrköping est huitième du classement avec 15 points et jouera sur la pelouse de l'AFC Eskilstuna, la lanterne rouge de l'Allsvenskan, le 2 juin.