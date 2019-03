Christine Majerus a pris la 13e place de la première édition de la Nokere Koerse dames ce mercredi alors que chez les messieurs Remco Evenepoel, Mathieu Van der Poel et Cees Bol ont marqué cette 74e édition.

Nokere Koerse: Majerus retrouve la confiance, la folie Evenepoel

Eddy RENAULD

Malchanceuse depuis le début de saison avec des chutes au Nieuwsblad et au Tour de Drenthe et une arrivée hors délai sur les Strade Bianche, Christine Majerus s'est rassurée quelque peu ce mercredi en prenant la 13e place de la Nokere Koerse dames organisée pour la première fois. Une course disputée sur la distance de 121,6 km.

«Je me réjouis d'avoir pu enfin voir l'arrivée aujourd'hui car je commençais un peu à désespérer! Ces deux dernières semaines ont été particulièrement difficiles et je souffre toujours physiquement de mes chutes successives, j'ai encore de gros hématomes à plusieurs endroits. Cela m'empêche notamment de pouvoir dormir correctement. Il va me falloir encore un peu de temps avant que tout rentre dans l'ordre et que je retrouve mes meilleures sensations sur le vélo», a déclaré la championne nationale qui disputera la semaine prochaine Les Trois jours Bruges-La Panne (jeudi 28 mars).



La course dames a été remportée au sprint par la Néerlandaise Lorena Wiebes (Parkhotel) devant l'Allemande Lisa Klein (Canyon) et la Belge Lotte Kopecky (Lotto).



Grosse frayeur pour Van der Poel



Du côté des messieurs, la 74e édition de la Nokere Koerse, disputée sur 195,6 km, a vu la victoire du Néerlandais Cees Bol (Sunweb) qui a battu au sprint l'Allemand Pascal Ackermann (Bora) et le Belge Jasper Philipsen (UAE). Il s'agit du premier succès cette saison pour l'équipe Sunweb.



La fin de course a été marquée par une série de chutes impliquant notamment Nacer Bouhanni et Mathieu van der Poel. Le champion du monde de cyclocross est tombé dans le sprint final. Il est resté plusieurs minutes au sol avant d'être évacué en ambulance vers l'hôpital d'Audenarde. Alors qu'on pouvait craindre que la saison sur route du Néerlandais ne soit terminée dès sa première course en Belgique, son équipe (Corendon) a indiqué qu'il ne souffrait d'aucune fracture. Il pourra poursuivre son programme sur route comme prévu.

Effervescence avant le départ autour du bus de Deceuninck. Remco Evenepoel est au coeur de toutes les attentions. Photo: AFP

L'avant course a été marquée par l'effervescence autour de Remco Evenepoel. Ce jeune Belge, souvent qualifié de «nouveau Merckx», a déclenché un engouement rarement vu pour sa première course en Belgique chez les professionnels, ont rapporté plusieurs médias du pays. «C'est un cirque. On a l'impression qu'il n'y a qu'un seul coureur au départ», a commenté à la TV Sporza le directeur de son équipe (Deceuninck) Rik Van Slicke, alors qu'une nuée de photographes et de journalistes entourait le sportif de 19 ans.

Champion du monde juniors contre-la-montre l'année dernière et champion du monde sur route (en prenant un tour à tous ses adversaires), le coureur de la formation Deceuninck n'avait jamais couru en «pro» dans son pays. «L'engouement est incroyable. Nous recevons plusieurs demandes d'interviews tous les jours», a confirmé Van Slicke.

Le prochain rendez-vous pour les amateurs des pavés est programmé ce vendredi avec la Bredene Koksijde Classic disputée sur 197,5 km à proximité de la mer du Nord. Il s'agit du nouveau nom de la Handzame Classic qui a déménagé à Coxyde. Du côté luxembourgeois, on y retrouvera Alex Kirsch (Trek-Segafredo).