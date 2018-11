Entre le succès 2-1 de Noerztange contre Lasauvage, la lourde défaite de Schengen à Moutfort 4-0 ou encore la passe de treize pour Clemency sans oublier les probantes victoires d’Heiderscheid et de Troisvierges, la 13e journée du championnat de D3 a réservé son lot d’émotions.

Noertzange n'abdique pas, joli coup pour Heiderscheid-Eschdorf

Par Vincent Lommel



Contre Schengen et Clemency, Noertzange avait dû se rendre à l’évidence, encaissant quatre buts puis trois sans en marquer. Le moral était touché avant d’accueillir une équipe de Minière Lasauvage désireuse de retrouver des couleurs après un coup de mou (3 points sur 9). Le duel valait assurément le détour. «Je suis extrêmement satisfait avec ce 2-1», se félicite Claudio Lombardelli.

Réduite à dix, la formation de Noertzange a su se faire violence pour forcer la décision via Marco D'Elisio, heureux buteur en fin de rencontre. La prise des trois points couplée au zéro pointé de Lasauvage mais aussi de Kopstal (1-2 contre Munsbach) lui permet de se repositionner au classement. L’enjeu est simple pour la dernière sortie de l’année: vaincre Kopstal.

«J’espère prendre quelque chose. Dans ce cas de figure, nous serions proches du podium», sourit l’entraîneur. Battu pour la troisième fois en quatre sorties, Kopstal est dans le dur. Le bilan chiffré est identique pour Lasauvage avide de mettre les points sur les i face à la lanterne rouge Dalheim. Le coup est jouable. Sacrée désillusion pour Schengen humilié 4-0 par Moutfort.

Claudio Lombardelli a apprécié la réaction de ses hommes. Photo: Serge Daleiden

Clervaux est éjecté du podium, Troisvierges n’est plus lanterne rouge



En série 1, et sauf revirement de bord, le top 4 est connu. Colmar-Berg, Reisdorf, Folschette et Clervaux possèdent une autoroute d’avance sur Heiderscheid-Eschdorf. Remonter un handicap de dix points s’annonce une gageure. Un écart qui s’est… amenuisé à la suite de la performance réalisée par la formation de Ruben Brito dans l’antre même de Clervaux (4e). «L'organisation était parfaite en première période. Sur des contre-attaques rondement menées, on marque trois fois (Bertomeu 2x et Backendorf).»



En onze minutes à peine, le Claravallis résorbait son retard! «La partie s’est agitée et l’homme en noir a eu du fil à retordre. A 3-3, on s’est réveillé.» Servi par Eric Colombera, André Carocha a délivré ses couleurs à la 85e minute (4-3). «Une victoire qui fait un bien fou. Songeons à défendre notre 5e place avant de rêver à la 4e qui serait la cerise sur le gâteau», avance Brito. Le dernier devoir de l’année est programmé contre Folschette facile vainqueur 6-2 de Bourscheid.



Après deux mois de galère (4 points sur 30), Troisvierges n’a pas cédé au découragement. Bien lui en a pris. Un sept sur neuf, face à respectivement Bourscheid, Heiderscheid et Beckerich, récompense l’assiduité des garçons d'Yves Schanck. Contraints à courir derrière le score (22e), ils ont fini par faire voler en éclats la défense de Beckerich (4-1). Ce résultat mis en parallèle avec les défaites attendues de Wilwerwiltz et de Bourscheid permet au FCB de remonter à la huitième place.

Ils ont dit

Fabien Matagne (entraîneur de Schengen): «Un jour sans. Je composais avec beaucoup d’absents. J’ai perdu deux joueurs sur blessure en première mi-temps. On commet deux grossières individuelles sur deux des quatre buts.» Moutfort - Schengen 4-0

Fabio Iannelli (entraîneur de Clemency): «Remporter treize matches de rang ne vient pas tout seul. Il y a beaucoup de travail effectué lors des trois entraînements avec, en moyenne, vingt garçons présents. Je n’oublie pas le comité, mon adjoint et l’entraîneur des gardiens. Après le dernier match face à Moutfort, nous irons manger un bout. La reprise aura lieu le 15 janvier.» Dalheim - Clemency 1-3



Yves Schanck (entraîneur de Troisvierges): «Après huit défaites consécutives, je suis fier du groupe qui vient d’aligner trois rencontres (7 points sur 9) sans la moindre défaite. C’est énorme! Face à Beckerich, j’ai composé sans six titulaires. On s'impose en raison d’une excellente deuxième mi-temps. L’apport de Marcos Fernandes Da Silva (1 but et 2 assists) fut bénéfique et le retour en grâce de Christophe Fernandes Cardoso (2 buts et 1 assist) porte ses fruits. Ruben Dias (16 ans) a livré un très bon match.» Troisvierges - Beckerich 4-1

Les chiffres



13 - Treize victoires consécutives pour Clemency. Une sacrée performance.

47 - Le nombre de buts encaissés par Dalheim en treize matches. Plus de trois par match.

L'affiche



En série 2, Clemency accueille Moutfort. Un duel intéressant entre deux équipes en pleine forme. Les frontaliers affichent un bilan inespéré de 39 points sur 39 alors que le club de la commune de Contern affiche un joli 15 sur 15 et vient de rosser Schengen (2e) 4-0. Les leaders seront sur leurs gardes.

Andre Dos Reis et Lasauvage doivent rebondir au plus vite contre Dalheim. Photo: Serge Daleiden

