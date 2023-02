Noël Le Graët a annoncé sa démission de la Fédération française de football

Noël Le Graët s'est forgé un destin national en dirigeant le football français avec poigne avant de perdre lucidité et soutiens, dans une fin de règne ternie par des paroles «déplacées» et de graves accusations de harcèlement moral et sexuel.

Noël Le Graët s'est forgé un destin national en dirigeant le football français avec poigne avant de perdre lucidité et soutiens, dans une fin de règne ternie par des paroles «déplacées» et de graves accusations de harcèlement moral et sexuel.

(AFP) - Une page se tourne dans le football français. Le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët a annoncé mardi sa démission à son comité exécutif, a appris l'AFP auprès d'un membre du «Comex».

Le vice-président de la Fédération française de football (FFF) Philippe Diallo assurera l'intérim jusqu'en juin à la tête de l'instance après la démission de Noël Le Graët, a-t-on appris auprès de plusieurs membres du comité exécutif mardi.

Après 11 ans de mandat à la tête du football français, le dirigeant de 81 ans a décidé de passer la main après plusieurs mois de turbulences, marqués par des accusations de harcèlement, une mission d'audit accablante de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), et plusieurs dérapages verbaux.

Le rapport de la mission d'audit sur la FFF, remis le 15 février, n'épargne pas le Breton. Il pointe les «dérives de comportement» du président de la FFF, «incompatibles avec l'exercice des fonctions et l'exigence d'exemplarité qui lui est attachée.»

En conséquence, le dirigeant «ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français».

Le Graët dément «toutes accusations de harcèlement»

Le 11 janvier, le «Comex» de la FFF avait décidé de la mise en retrait, jusqu'à la remise de l'audit, du président, remplacé par intérim par Philippe Diallo, et mis à pied Florence Hardouin.

Noël Le Graët: enquête ouverte pour harcèlement sexuel Une enquête pour harcèlement moral et harcèlement sexuel a été ouverte lundi à la suite du signalement pour «outrage sexiste» visant le président de la Fédération française de football Noël Le Graët, a indiqué mardi le parquet de Paris.

Une enquête est ensuite ouverte le 16 janvier par le parquet de Paris pour harcèlement moral et sexuel visant Noël Le Graët à la suite d'un signalement effectué après le témoignage de Sonia Souid, agente de plusieurs vedettes internationales françaises, recueilli par les auditeurs de l'IGESR.

Le Graët avait démenti dans un communiqué transmis à l'AFP «toutes (les) accusations de harcèlement moral ou sexuel ou toutes autres infractions pénales».