Formés à Kaërjéng, les frères Ewert, Tim (22 ans) et Noé (21 ans), sont attristés par la saison de leur club de coeur. Il reste à sauver la mise en prenant la mesure du Victoria Rosport lors du match de barrage, ce vendredi (19h30) sur le terrain du Racing. «Le groupe est conscient de ses qualités mais, clairement, Käerjéng n’est pas favori», avouent-ils.

Noé et Tim Ewert: «Kaërjéng n’est pas favori»

Par Vincent Lommel

À notre gauche: Tim Ewert, né le 25 octobre 1995. À notre droite: Noé Ewert, né le 24 février 1997. Moins d’un an et demi sépare la naissance des frères qui, depuis toujours, ont évolué ensemble.



Après avoir effectué leurs gammes au sein des différentes catégories de jeunes de l'UNK, l’apothéose est arrivée avec l’équipe A. Se produire chez les «grands» de Käerjéng est une fierté. «J’ai commencé à l’âge de 5 ans. David Zenner fut mon premier entraîneur», se rappelle Noé. «J’évoluais, à chaque fois, dans la catégorie supérieure à celle dans laquelle évoluait Tim. La cuvée 1997, celle, entre autres des Dublin, Ottelé, Heinz, Lopes, Stumpf était intéressante. Nous avions remporté la Coupe du Prince.» Mais tous ne portent pas aujourd'hui le maillot de l’équipe fanion. «J’avais effectué mes débuts en équipe première sous la houlette de Roland Schaack. C’était en 2014.» Aujourd'hui titulaire indiscutable, Noé Ewert considère le poste d'arrière droit comme sa place de prédilection, alors que Pit Hess est son penchant de l’autre côté.



Son aîné Tim, lui, se cherche encore une place au milieu de terrain au sein du onze de base de l'UNK cuvée 2017-2018. «J’ai eu si peu de temps de jeu au premier tour. La concurrence est forte. Les entraîneurs Klein et Rémy me préféraient d’autres joueurs. C’était comme ça.» L’arrivée de David Zenner (à la mi-avril, ndlr) changea la donne pour Tim. «Oui. Il me connaît. J’ai reçu ma chance.» Les suspensions et autres blessures expliquent également ce retour au premier plan de l'aîné de la fratrie. «Ce n’est pas faux, mais... je l’ai saisie. Dans l’ensemble, je suis satisfait de ma saison.» Le collectif, lui, a fauté.

Un excellent premier tour, un deuxième désastreux

L’UNK a marché sur l’eau d’août à décembre 2017. Tout lui réussissait. Puis, ce fut... tout le contraire dès la reprise en 2018. Le mal était fait, Etzella et Rumelange s’emparant des deux premières places pour ne plus les lâcher.



Largué au classement, Käerjéng ne pouvait dès lors plus qu'espérer disputer le match de barrage, seul moyen pour retrouver la BGL Ligue un an après l’avoir quittée sans gloire. «Ce passage à vide n’était pas la faute des coaches», affirme Noé. «La réussite commença à nous tourner le dos.» Le vent tourna de manière irrémédiable. «Après la défaite 4-1 le 8 avril contre Mertert-Wasserbillig, la déception était vive, et des tensions apparurent», souligne Tim.



Tim Ewert (en rouge): «Tactiquement, David Zenner a décidé de jouer plus bas, de moins se projeter vers l’avant» Photo: Stéphane Guillaume

Le duo de coaches Klein-Rémy préféra alors jeter le gant. «David Zenner est arrivé. Il a changé les choses. Il a beaucoup parlé à chacun. Physiquement, on a aussi bossé. Tactiquement, il a été décidé de jouer plus bas, de moins se projeter vers l’avant», précise le plus âgé des frères. Le dernier bilan en championnat renseigne quatre succès de rang (Swift, Norden 02, Kayl-Tétange et Grevenmacher) en fin de saison. La spirale positive est réenclenchée. De bon augure?

Tout ou rien contre Rosport

Une finale ne se joue pas, elle se gagne. L’adage est connu. Il vaut aussi pour un match de barrage, un match couperet. Noé Ewert: «Je connais quelques joueurs du Victoria et je m’attends à un combat. Il faudra afficher l’agressivité suffisante, indispensable pour espérer l’emporter. À nous de répondre, de tout donner pour ne pas nourrir des regrets. Les jambes sont lourdes, disputer un match le 25 mai n’est pas comme un autre en août ou en septembre.»



Tim Ewert: «Kaërjéng n’aura pas la vie facile, mais... Rosport non plus! Le groupe est prêt. On a pris nos infos sur le Victoria et on va mettre un truc en place. Puissions-nous connaître une issue heureuse.» Dans le cas contraire, la déception sera légitime, et immense. Car Kaërjéng a possédé jusqu’à neuf points d’avance sur Etzella…



Vendredi à 19h30 au stade Achille Hammerel à Luxembourg:



Victoria Rosport (BGL Ligue ) - UN Kaërjéng (PH)