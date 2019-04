Vainqueur du Nieuwsbald et GP de l'E3, Zdenek Stybar figure parmi les hommes à battre lors du Tour des Flandres de ce dimanche. Malheureusement pour le Tchèque, aucun coureur n'a gagné la même année Het Nieuwsblad et le Ronde. Décryptage.

Sport 3 min.

Nieuwsblad-Ronde: Stybar s'attaque à l'impossible doublé

Eddy RENAULD Vainqueur du Nieuwsbald et GP de l'E3, Zdenek Stybar figure parmi les hommes à battre lors du Tour des Flandres de ce dimanche. Malheureusement pour le Tchèque, aucun coureur n'a gagné la même année Het Nieuwsblad et le Ronde. Décryptage.

Depuis 1945, aucun coureur n'est parvenu à gagner la même année, l'épreuve d'ouverture de la saison belge (Het Volk ou Het Nieuwsblad depuis 2006) et le Tour des Flandres. Vainqueur début mars sur l'Onderwijslaan de Ninove, Zdenek Stybar (33 ans) rêve de devenir le premier à s'imposer également sur le Ronde. Malheureusement pour le coureur de Deceuninck, les statistiques ne lui sont pas favorables.



Si l'on se réfère aux années 2000, trois coureurs ont manqué de peu cette performance. En 2005 et en 2012, Tom Boonen est passé bien près, battu respectivement par Nick Nuyens et Sep Vanmarcke sur Het Nieuwsblad. Cette épreuve est d'ailleurs la seule grande classique belge qui manque à son impressionnant palmarès. Peter Sagan a échoué dans sa quête en 2016, avant de triompher au Ronde quelques semaines plus tard, il s'était classé deuxième du Nieuwsblad derrière Greg Van Avermaet.



Le champion olympique est celui qui peut nourrir le plus de regret puisqu'à deux reprises, il avait triomphé lors de la course d'ouverture avant d'être frappé par la poisse lors du Tour des Flandres. En 2016, Van Avermaet s'était retrouvé au sol avec pratiquement tous ses équipiers de la BMC dont Jempy Drucker, à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Il s'était relevé avec une fracture de la clavicule.



En 2017, année de son formidable printemps (Nieuwsblad, E3, Wevelgem et Roubaix), il avait à nouveau été victime d'une chute. En poursuite derrière Philippe Gilbert, Peter Sagan l'avait emporté dans sa chute au même titre qu'Oliver Naesen lors de la traversée du Vieux Kwaremont.

Cinq coureurs ont doublé E3 et Ronde

S'il n'existe aucune raison objective pour tenter d'expliquer l'inexplicable, certains facteurs entrent tout de même en ligne de compte. La météo dans un premier temps. Cinq semaines séparent les deux épreuves et durant cette période de l'année, les conditions climatiques peuvent varier. Les frimas de l'hiver ont eu raison du Circuit Het Volk en 2004 et en 1986 alors que l'édition 1971 a dû être postposée de trois semaines à cause de la neige.

Dans le même ordre d'idée, l'état de forme des coureurs peut varier entre ces deux rendez-vous. A l'issue du Nieuwsblad, le peloton se tourne vers Paris-Nice et Tirreno-Adriatico, les deux premières grandes épreuves à étapes du calendrier, avant d'aborder le premier monument de la saison: Milan-Sanremo. Le Tour des Flandres se situe au coeur de la "quinzaine sainte", après Harelbeke, Wevelgem et Waregem et une semaine avant Paris-Roubaix. La période la plus intense de l'année pour les "Flahutes".



La longueur de l'épreuve est également différente. Si les monts et les secteurs pavés sont identiques, le Ronde propose tout de même 60 km de plus (200 contre 267), de quoi permettre aux plus résistants de faire la différence.



Le contexte est bien différent pour le lauréat du Grand-Prix de l'E3. Présentée comme le petit Tour des Flandres, l'épreuve de Harelbeke est considérée comme la répétition générale du Ronde. En jetant un petit coup d'oeil dans le rétro, l'E3 a vu cinq de ses lauréats s'imposer dans la foulée au Tour des Flandres: Johan Museeuw (1998), Peter Van Petegem (1999), Tom Boonen (2005, 2006, 2012), Fabian Cancellara (2010 et 2013) et Niki Terpstra en 2018.

Tous les espoirs restent permis pour Stybar d'ajouter son nom au palmarès de l'épreuve la plus prisée de Flandre.