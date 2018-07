Le Danois Magnus Cort Nielsen (Astana) a enlevé la 15e étape du Tour de France, dimanche à Carcassonne, devant ses compagnons d'échappée alors que Geraint Thomas (Sky) a conservé son maillot jaune de leader.

Nielsen parachève le formidable week-end d'Astana

(AFP) - Après le succès samedi à Mende de l'Espagnol Omar Freile, la formation Astana a signé ce dimanche une deuxième victoire sur ce Tour. Agé de 25 ans, le Danois s'est imposé pour la première fois dans le Tour qu'il n'avait encore jamais disputé. Cort Nielsen, qui possède une bonne pointe de vitesse, a gagné deux étapes de la Vuelta en 2016, notamment la dernière à Madrid.

Comme la veille sur la route de Mende, le peloton a laissé filer une grosse échappée, 29 coureurs, après un début d'étape très animé. Dans la montée du Pic de Nore, la principale difficulté du jour, le Polonais Rafal Majka s'est dégagé pour rejoindre et distancer un duo français (Julien Bernard, Fabien Grellier). Il a basculé en tête au sommet, avant les 40 derniers kilomètres, et a insisté dans la descente jusqu'à 14 kilomètres de l'arrivée. La jonction effectuée avec le double meilleur grimpeur du Tour (2014 et 2016), le groupe de tête s'est disputé la victoire.

Le Néerlandais Bauke Mollea a attaqué à 7 kilomètres mais a emmené avec lui deux coureurs plus rapides que lui, Cort Nielsen et l'Espagnol Ion Izagirre (2e). Le Français Lilian Calmejane, membre de l'échappée, n'a pu lutter pour la victoire dans les derniers kilomètres. En larmes, le Tarnais, qui évoluait en partie sur les routes de son département, a pris la 7e place.



Le peloton, avec les favoris de la course est arrivé avec un retard de 13'11" à Carcassonne où Bob Jungels a fini 64e. Au classement général, le champion national occupe toujours la 12e à 9'53".



Ce lundi, le peloton bénéficiera de sa seconde journée de repos avant d'aborder les Pyrénées, mardi.



Classement de la 15e étape

1. Magnus Nielsen (DEN/AST) les 181,5 km en 4h25'52" (moyenne: 41,1 km/h)

2. Ion Izagirre (ESP/BAH) m.t.

3. Bauke Mollema (NED/TRE) 2"

4. Michael Valgren (DEN/AST) 29"

5. Toms Skujins (LAT/TRE) 34"

6. Domenico Pozzovivo (ITA/BAH)

7. Lilian Calmejane (FRA/DEN)

8. Rafal Majka (POL/BOR) 37"

9. Nikias Arndt (GER/SUN) 2'31"

10. Julien Bernard (FRA/TRE)

Classement général

1. Geraint Thomas (GBR/Sky) 62h49'47"

2. Christopher Froome (GBR/SKY) à 1'39"

3. Tom Dumoulin (NED/SUN) 1'50"

4. Primoz Roglic (SLO/LNL) 2'38"

5. Romain Bardet (FRA/ALM) 3'21"

6. Mikel Landa (ESP/MOV) 3'42"

7. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 3'57"

8. Nairo Quintana (COL/MOV) 4'23"

9. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 6'14"

10. Daniel Martin (IRL/EAU) 6'54"

11. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 9'36"

12. Bob Jungels (LUX/QST) 9'53"