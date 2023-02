Hesperange a repris la tête de l'élite grand-ducale après son plantureux succès contre Hostert (5-1) combiné à la défaite du F91 face au Progrès (1-4).

Sport 2 min.

16e journée en BGL Ligue

Niederkorn gifle Dudelange, Arénate soulage la Jeunesse

Christophe NADIN Hesperange a repris la tête de l'élite grand-ducale après son plantureux succès contre Hostert (5-1) combiné à la défaite du F91 face au Progrès (1-4).

LE FAIT DU WEEK-END

La victoire de Niederkorn à Dudelange. La trajectoire du F91 n'est pas facile à lire. Gagner 14 matchs sur 16 et en perdre deux en encaissant chaque fois quatre buts est assez déconcertant. C'est la mésaventure qui est arrivée au champion en titre ce dimanche. Niederkorn est venu le gifler (1-4) à peu près dans les mêmes proportions qu'Hesperange en première partie de saison (0-4). Il a manqué un peu de tout à Dudelange pour se montrer à la hauteur d'une belle équipe du Progrès. Jeff Strasser avait innové en passant à une défense à trois et une attaque à deux têtes. Bingo! Tout s'est passé à merveille. Les Jaune et Noir conservent ainsi leur troisième place au classement et reviennent à dix points de leur victime du jour. C'est beaucoup, mais la roue tourne tellement vite en football.

Crash test d'entrée pour le leader dudelangeois Le F91 accueille le Progrès dans le match au sommet de cette journée de rentrée en BGL Ligue alors que Differdange se lance dans une course effrénée vers le podium.

L'HOMME DU WEEK-END

Alexandre Arénate. L'histoire ne dit pas si Alexandre Arénate va se poser à la Jeunesse mais on retiendra qu'il a laissé sa signature pour ses débuts. Pioche offensive du mercato hivernal, l'attaquant français de 27 ans est le seul joueur à avoir inscrit un doublé pour cette rentrée des classes en BGL Ligue. Une gageure et une sacrée bouffée d'oxygène pour un club qui cherchait en vain un buteur. Il est encore un peu tôt pour en tirer des conclusions hâtives car le Guadeloupéen a la bougeotte avec ses dix clubs en huit ans. Mais il suffit parfois d'un coup de foudre pour que la chimie opère. Voilà désormais la Jeunesse définitivement rassurée sur son avenir et peut-être en possession d'une perle. Une prise très rare pendant l'hiver.

LE CHIFFRE DU WEEK-END

6. C'est le nombre de victoires à l'extérieur sur huit matchs. Une première cette saison.

Économies d'énergie: matches à l'ombre? Pour des raisons d'économies d'énergie, la fédération luxembourgeoise de football a décidé d'avancer les rencontres de BGL Ligue et de Promotion d'une heure. Si l'idée ne fait pas l'unanimité, nos voisins belges et français ne se la posent même pas...

LE SOULAGEMENT DU WEEK-END

Mondercange. L'un des deux promus a retrouvé le sourire pour cette journée de reprise. C'est Mondercange. Le club entraîné par Dinis De Sousa restait sur 11 matchs sans victoire avant son déplacement à Ettelbruck. Il a gagné deux buts à un et Hassan Mbarki a retrouvé le chemin des buts après une deuxième partie de première saison plus compliquée. Mondercange fait la bonne opération du week-end. Il enfonce un concurrent direct au maintien et passe de la 12e à la 10e place.

LA DÉCLARATION DU JOUR

«Ce n'est pas tous les jours que l'on gagne 4-1 à Dudelange.» Jeff Strasser était d'humeur badine après la performance de son équipe de Niederkorn au F91. Il fit mine de ne pas vouloir s'exprimer avant de revenir vers la presse dans un grand éclat de rire.

LA SÉRIE EN COURS

4. Faire vivre une série sur deux années est toujours un exercice compliqué tant les paramètres changent en quelques mois. Strassen est parvenu à rester sur sa dynamique de la fin 2022 en enchaînant une quatrième victoire de rang. Un succès (1-0) à Differdange qui permet au club entraîné par Arno Bonvini de dépasser son adversaire du jour et d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.