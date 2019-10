Tenu en échec par Strassen samedi (0-0), le Progrès a vu l'UTP prendre quatre points d'avance alors que le club doyen lui a ravi la deuxième place du classement à l'issue de la dixième journée de BGL Ligue.

Sport 3 min.

Niederkorn cale, Pétange et le Fola en profitent

(DH) - L'Union Titus Pétange a conforté sa pole position en disposant logiquement de Muhlenbach, dimanche après-midi, grâce un doublé de Mokrani en première période (6e, 24e).

A la suite de sa huitième victoire de la saison, le club fusionné compte désormais quatre points d'avance sur le Progrès qui n'a pas trouvé les clés pour se défaire de Strassen, une formation de l'UNA qui peut remercier Schon, son portier international, auteur d'une très belle prestation.

Ralph Schon fait échec à Yannick Bastos. Les Niederkornois ne prendront pas le meilleur sur Strassen. Photo: Vincent Lescaut

Niederkorn restait pourtant sur un probant succès à Differdange (5-1), mais Françoise et ses partenaires sont restés muets et ont même dû céder leur deuxième place au Fola facile vainqueur sur la pelouse de Rosport.

Corral, avec un doublé, a montré la voie à suivre (34e, 45e). Muhamerovic, au retour des vestiaires et Bensi (65e) ont permis au club doyen d'engranger un septième succès et de se positionner en tête du classement des attaques avec 25 réalisations.

Gilles Feltes, à terre, Niklas Bürger, dans une position bien inconfortable, Ken Corral en profite pour marquer en faveur du Fola à Rosport. Photo: Christian Kemp

A la suite de Mokrani et Corral, Danel Sinani s'est aussi offert un doublé face à Mondorf. Après une prestation somme toute honorable à Séville (0-3), le F91 a repris position dans le ventre mou du classement à la suite de sa victoire 3-1 face au club de la Cité thermale. Stolz y est aussi allé de son but et c'est un ancien de la maison, Stumpf, qui a clôturé le score à la 83e minute.

Le Progrès bute sur le mur strassenois Strassen est venu arracher un point à Niederkorn dans le premier match de la dixième journée de BGL Ligue. Le Progrès a dominé le FC UNA mais n'est pas parvenu à trouver l'ouverture (0-0). Ralph Schon a écoeuré les attaquants locaux.

Le FCD03 n'y arrive plus

Differdange pensait bien avoir réalisé le plus difficile en revenant au score sur la pelouse du Racing, à la faveur de deux buts de Vandenbroeck (45e) et Vujinovic (64e). Mais le temps additionnel a été fatal aux hommes de Paolo Amodio victimes d'un nouveau coup d'éclat de Da Mota (90+2).

Ce sont Holter (19e), un ancien du FCD03, et Mabela (27e) qui avaient placé le club de la capitale sur de bons rails.

Differdange enregistre ainsi son troisième revers de la saison et se retrouve à deux points de la Jeunesse qui a éprouvé toutes les peines du monde à accrocher un point sur sa pelouse face à Etzella (1-1). C'est Klica, dans le temps additionnel, qui a répondu à l'ouverture du score précoce de Nicolay (6e).

Rodange première

Au repos forcé la semaine dernière en raison des conditions climatiques, Hostert a laissé échapper un quatrième succès qui lui tendait les bras face à Rodange, la lanterne rouge.

La formation de René Peters avait le match en main à la suite des buts de Lusala (37e) et Lamotte (57e) alors que Muric avait ouvert le score (24e), mais Rodange a dû son salut à deux hommes d'expérience.

Henid Ramdedovic (90e) et Fleurival (90+2), sur penalty, ont offert un premier succès au promu. Hostert s'en ira défier le leader, dimanche, alors que Rodange évoluera au stade Emile Mayrisch.

Les résultats Joué samedi:

Progrès - Strassen 0-0

Joués dimanche:

Rosport - Fola 0-4

Hostert - Rodange 2-3

Dudelange -Mondorf 3-1

Jeunesse - Etzella 1-1

Racing - Differdange 3-1

Titus Pétange - Muhlenbach 2-0

La 11e journée

Dimanche à 15h:

Fola - Rodange

Dimanche à 16h:

Differdange - Dudelange

Mondorf - Rosport

Titus Pétange - Hostert

Muhlenbach - Jeunesse

Etzella - Progrès

Strassen - Racing