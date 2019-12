Nicolas Wagner en selle pour les JO de Tokyo

Les Messins en finissent avec la première phase du championnat en se rendant à Dijon ce samedi (20h45). Vincent Hognon doit se priver de Boye et Delaine, tous les deux suspendus, et se voit dans l'obligation de jongler avec un groupe touché par la maladie et les tracas physiques. Philippe Thys préface le dernier match de l'année.