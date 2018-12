Champion national et lauréat de la Skoda Cross Cup l'an dernier dans la catégorie des juniors, Nicolas Kess n'a pas manqué son entrée chez les Espoirs et reste ambitieux pour les prochaines semaines.

Sport 2 min.

Nicolas Kess: «Il me manque un podium voire une victoire chez les élites»

Le coureur du LC Kayl affiche trois succès chez les U23 depuis le début de saison

Champion national et lauréat de la Skoda Cross Cup l'an dernier dans la catégorie des juniors, Nicolas Kess n'a pas manqué son entrée chez les Espoirs et reste ambitieux pour les prochaines semaines.

Par Hugo Barthélemy



Nicolas, à quoi vous attendiez-vous pour votre première saison chez les Espoirs?



Je suis assez satisfait de ma saison pour le moment. Elle a très bien débuté à Brouch avec une 4e place chez les élites et une première place en Espoirs, même si à ce moment-là, je n’étais pas encore à 100% car ma saison de route n’était pas terminée. Je devais encore participer aux Jeux olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires (il a décroché une médaille d’argent en duo avec Arthur Kluckers). Après cette compétition, je me suis à nouveau concentré sur le cross et j’ai encore décroché deux victoires dans ma catégorie mais il me manque encore un podium élites et pourquoi pas une victoire.

Les objectifs de la saison ont-ils été fixés avant le début de la période de cyclo-cross ou vous évaluez vos ambitions au jour le jour en fonction de votre forme?

Je ne m'étais pas fixé d’objectifs précis avant cette saison car ma saison sur route a été longue. Maintenant, je suis très content de ma forme et j'aimerais signer un résultat intéressant lors des Championnats du monde en fin de saison (2 et 3 février à Bogense au Danemark). Bien sûr, il y aura aussi les Championnats nationaux (le 13 janvier à Brouch).



Vous voulez vous produire au niveau international, quels seront vos objectifs sur la scène internationale?

Pour l’instant, le meilleur mondial c'est le Britannique Thomas Pidcock avec qui j’ai roulé en juniors, il y a deux ans. J'aimerais pouvoir garder le même écart par rapport à lui qu'à l’époque. Ce serait une super performance. C'est tout simplement le meilleur de sa catégorie, c'est un peu une idole pour moi, j’apprécie la façon dont il court.

Pour votre première saison chez les Espoirs, quelle est votre priorité, la route ou le cyclo-cross?

Cette année, je me concentre vraiment sur le cyclo-cross parce que je suis en première (année du Bac). Après la saison de cross, je ne roulerai quasiment plus et je me concentrerai sur mes études. Je m’en voudrais vraiment de rater mon année à cause du vélo.

Et à l'avenir, allez-vous continuer à privilégier le cross?

Je ne sais pas. Je compte aller à l'université, il faudra voir comment allier sport et études, je n’en ai aucune idée. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour.