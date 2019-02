Nicola Schreiner a réintégré l'effectif pétangeois après quatre mois passés en Chine. Un renfort de choix pour le club du Bassin Minier qui s'est cherché un latéral droit pendant la première partie de saison. Récit d'une trajectoire pas comme les autres.

Sport 2 min.

Nicola Schreiner a fait son Pékin express

Christophe NADIN Nicola Schreiner a réintégré l'effectif pétangeois après quatre mois passés en Chine. Un renfort de choix pour le club du Bassin Minier qui s'est cherché un latéral droit pendant la première partie de saison. Récit d'une trajectoire pas comme les autres.

L'Union Titus Pétange a retrouvé son porte-bonheur. Nicola Schreiner est le seul joueur de l'effectif à ne pas encore avoir connu la défaite cette saison. Deux fois titulaire en début de championnat, le latéral droit a apporté son écot au succès à Rosport (1-0) puis face à Hostert (2-1) avant de disparaître des radars.



Le droitier de 23 ans s'est offert un exil de plusieurs mois. «Je suis parti à l'Université de Pékin dans le cadre d'un programme d'échanges. Un telle opportunité ne se présente qu'une fois. Je devais la saisir.» Les choses sont allées très vite. Le joueur n'a eu que deux mois pour s'organiser et pour prévenir son club.

Dans la capitale chinoise, Nicola a étudié le droit chinois. «Les cours étaient en anglais. L'idée était d'assimiler les grands principes de droit pénal, civil et constitutionnel.» Une telle aventure, c'est forcément enrichissant à tout point de vue. «Culturellement, on prend une claque. Une fois sur place, on se fait une tout autre idée du pays que celle véhiculée chez nous», raconte celui qui a pas mal galéré comme bon nombre d'occidentaux qui débarquent dans l'Empire du Milieu.

«J'ai dû trouver un appartement car il n'y avait plus de chambre libre sur le campus. La langue, c'est la grande barrière car très peu de gens parlent l'anglais. Heureusement qu'ils sont à la pointe de la technologie avec des smartphones qui servent de traducteur.»

Quatre mois dans cet environnement, c'est aussi de longues semaines passées sans ballon. «J'ai essayé de rester en forme. Je fréquentais notamment une salle de fitness quatre à cinq fois par semaine pour faire du renforcement musculaire et de la course. Car avec le smog, ce n'était pas conseillé pour les poumons d'aller courir à l'extérieur. Surtout en hiver.»

Un rythme de jeu à retrouver

Depuis, Nicola Schreiner s'est remis à jour en prenant le bon wagon dès le début de la préparation post-hivernale. «Je n'ai pas perdu en VMA. C'est un peu dur de reprendre le rythme du jeu, mais je fais de mon mieux.» Une tâche d'autant plus ardue que le club a emprunté le chemin du professionnalisme. «Je travaille actuellement dans un cabinet d'avocat, mais le club a adapté certains horaires.»

Le retour de Nicola Schreiner arrive à point nommé pour un club un rien gêné à ce poste de latéral droit où Glodi Zinga et Mounir Hamzaoui se sont relayés avec un bonheur tout relatif. «Oui je postulerai une place de titulaire. Je suis prêt à faire les efforts nécessaires pour y parvenir. Je sais que le onze de départ n'est pas figé et qu'il y aura une chance à saisir», ambitionne celui qui a entamé le dernier semestre de son bachelor avant de poursuivre avec un master en droit.

En attendant, le Titus Pétange a rendez-vous avec Hostert pour la reprise des choses sérieuses. «L'objectif sera de terminer le plus haut possible. Si on a la possibilité de se battre pour une place européenne, on ne va pas se gêner. »

L'histoire de la saison de Nicola Schreiner n'en serait que plus surprenante.