Emmené par un Ibrahima Niane intenable et auteur de trois buts, le FC Metz a disposé du FC Lorient sur le score de 3-1 , ce dimanche lors de la sixième journée du Championnat de France.

Sport 15 2 min.

Niane offre les trois points au FC Metz

Emmené par un Ibrahima Niane intenable et auteur de trois buts, le FC Metz a disposé du FC Lorient sur le score de 3-1 , ce dimanche lors de la sixième journée du Championnat de France.

Après le point du match nul obtenu à Marseille, le FC Metz a fait fructifier son pactole de points en disposant du FC Lorient (3-1), dimanche lors de la sixième journée de Ligue 1. Ibrahima Niane, est le monsieur 100% des Grenats en ce début de saison.

Le jeune attaquant a réussi un triplé (44e s.p., 59e, 64e), en transformant un penalty, suite à une frappe du droit et après un coup de tête. C'est le Lorientais Hamel qui avait ouvert le score à la 36e minute.



15 Metz n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matches face à Lorient avant ce week-end. Les Grenats ont fait le travail dimanche et ont pris logiquement l'avantage grâce à un Ibrahima Niane déchainé. Photo: AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Metz n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matches face à Lorient avant ce week-end. Les Grenats ont fait le travail dimanche et ont pris logiquement l'avantage grâce à un Ibrahima Niane déchainé. Photo: AFP Metz n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matches face à Lorient avant ce week-end. Les Grenats ont fait le travail dimanche et ont pris logiquement l'avantage grâce à un Ibrahima Niane déchainé. Photo: AFP Metz n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matches face à Lorient avant ce week-end. Les Grenats ont fait le travail dimanche et ont pris logiquement l'avantage grâce à un Ibrahima Niane déchainé. Photo: AFP Metz n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matches face à Lorient avant ce week-end. Les Grenats ont fait le travail dimanche et ont pris logiquement l'avantage grâce à un Ibrahima Niane déchainé. Photo: AFP Metz n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matches face à Lorient avant ce week-end. Les Grenats ont fait le travail dimanche et ont pris logiquement l'avantage grâce à un Ibrahima Niane déchainé. Photo: AFP Metz n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matches face à Lorient avant ce week-end. Les Grenats ont fait le travail dimanche et ont pris logiquement l'avantage grâce à un Ibrahima Niane déchainé. Photo: AFP Metz n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matches face à Lorient avant ce week-end. Les Grenats ont fait le travail dimanche et ont pris logiquement l'avantage grâce à un Ibrahima Niane déchainé. Photo: AFP Metz n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matches face à Lorient avant ce week-end. Les Grenats ont fait le travail dimanche et ont pris logiquement l'avantage grâce à un Ibrahima Niane déchainé. Photo: AFP Metz n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matches face à Lorient avant ce week-end. Les Grenats ont fait le travail dimanche et ont pris logiquement l'avantage grâce à un Ibrahima Niane déchainé. Photo: AFP Metz n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matches face à Lorient avant ce week-end. Les Grenats ont fait le travail dimanche et ont pris logiquement l'avantage grâce à un Ibrahima Niane déchainé. Photo: AFP Metz n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matches face à Lorient avant ce week-end. Les Grenats ont fait le travail dimanche et ont pris logiquement l'avantage grâce à un Ibrahima Niane déchainé. Photo: AFP Metz n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matches face à Lorient avant ce week-end. Les Grenats ont fait le travail dimanche et ont pris logiquement l'avantage grâce à un Ibrahima Niane déchainé. Photo: AFP Metz n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matches face à Lorient avant ce week-end. Les Grenats ont fait le travail dimanche et ont pris logiquement l'avantage grâce à un Ibrahima Niane déchainé. Photo: AFP Metz n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matches face à Lorient avant ce week-end. Les Grenats ont fait le travail dimanche et ont pris logiquement l'avantage grâce à un Ibrahima Niane déchainé. Photo: AFP Metz n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matches face à Lorient avant ce week-end. Les Grenats ont fait le travail dimanche et ont pris logiquement l'avantage grâce à un Ibrahima Niane déchainé. Photo: AFP





Réactions

Ibrahima Niane (attaquant): «Cela fait toujours plaisir de marquer. Avec le match qu'on a pu faire, ça a fait plaisir à tout le monde. Quand tu marques, tu prends confiance. On va continuer le travail et mes coéquipiers m'aident vraiment à progresser. Pour moi, tous les buts sont importants et c'est magnifique. J'aime les trois buts. J'ai la confiance, grâce à l'équipe, tous les joueurs, le président. Il faut beaucoup travailler pour mériter la confiance.

Je peux m'améliorer sur tout, je sais que je peux faire mieux. Au début, je n'étais pas dans mon match, je loupais des contrôles. C'était très important de faire quelque chose contre Lorient, on en était très conscients. L'équipe a réalisé une belle prestation. Ça fait plaisir d'être meilleur buteur mais c'est grâce à mes coéquipiers. On est solidaire, c'est cela qui fait la différence. Je suis content mais il reste beaucoup de choses à faire, il reste beaucoup de matches, je ne vais pas m'enflammer. Je ne me fixe pas d'objectif de buts.»

Vincent Hognon (entraîneur de Metz): «La victoire nous permet de valoriser la performance et le résultat à Marseille ainsi que notre début de saison plus globalement. Sur le contenu, je suis assez content mais on peut faire beaucoup mieux. En première période, on a eu énormément de déchets techniques. On est quand même revenu au score.

En deuxième, on a un peu élevé le niveau technique. Globalement, je suis satisfait de l'équipe. Je suis obligé d'être satisfait de Niane (auteur du triplé), c'est un jeune joueur qu'il faut encore protéger. Il va devoir durer. Je retiens surtout que c'est un très jeune joueur performant mais il peut encore faire mieux, surtout par rapport à sa première période. Il a une marge encore importante. C'est à nous de le garder sous cloche.»





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.