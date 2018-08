Dominateur dans le jeu mais en manque d’inspiration et parfois maladroit, le FC Metz s’en est remis à deux penalties transformés par Niane pour écarter Grenoble en Coupe de la Ligue (2-1). Les Messins affronteront le RC Lens. Jans a fourni un très bon match.

Sport 2 min.

Niane, Jans et le FC Metz iront défier Lens en coupe

Dominateur dans le jeu mais en manque d’inspiration et parfois maladroit, le FC Metz s’en est remis à deux penalties transformés par Niane pour écarter Grenoble en Coupe de la Ligue (2-1). Les Messins affronteront le RC Lens. Jans a fourni un très bon match.

Par Hervé Kuc

La qualification messine

Frédéric Antonetti a tenu parole et a offert une titularisation à Delecroix, Jans, Basin, Monteiro et Hein. Du temps de jeu pour des joueurs qui vont malheureusement être rapidement menés: Fofana a fauté sur Belvito et le Grenoblois Chergui a délivré, sur coup franc, une superbe frappe enroulée du pied gauche qui est venue mystifier totalement Delecroix (1-0, 17e).



Un avantage heureux pour une équipe visiteuse qui a frôlé la correctionnelle mais Niane (12e), superbement servi par Boulaya, a tergiversé et s’est fait reprendre par la patrouille iséroise. Ensuite, Delecroix a sauvé le bateau mosellan en déviant du pied la tentative d’Elogo (40e).



Dominateur dans le jeu mais trop maladroit, les Messins vont néanmoins égaliser sur un penalty (faute de Bengriba sur Nguette) transformé avec sang-froid par Niane (1-1, 71e).



Mieux, dans le temps additionnel, Ibrahima Niane va doubler la mise par le même mode d’exécution (2-1, 90+4 sp) et offrir ainsi à sa formation une qualification sur le gong.



Poussive mais déterminée, l’équipe mosellane ira défier le RC Lens fin août (2e tour, 28 ou 29) à Bollaert avant de recevoir les Sang et Or quelques jours plus loin en championnat. Sacré programme.

Le match de Laurent Jans

Le numéro 31 grenat a pu fêter victorieusement sa première titularisation en match officiel. De bout en bout, le Luxembourgeois a été sobre et sérieux: un bon tacle (14e), une excellente chevauchée sur son flanc droit de prédilection (43e) et une efficace tête défensive (45e).



Un premier acte abouti puis un retour des vestiaires en confiance qui lui a permis d’ajuster une belle ouverture pour Nguette (53e), un tir contré et une percée culottée (56e) qui a obligé Elogo à fauter (carton jaune). Son bon centre sur la tête de Diallo (78e) aurait mérité de lui valoir une passe décisive.



Une belle prestation et une concurrence à venir avec Rivierez, le titulaire au poste jusqu’à présent en championnat. Jans est plus porté vers l’avant.

Ibrahima Niane déborde. L'attaquant sénégalais s'est offert un doublé. Photo: Michel Dell'Aiera

Metz - Grenoble 2-1

Stade Saint-Symphorien, très belle pelouse, arbitrage de M. Mokhtari, 9.494 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Chergui (17e), 1-1 Niane (71e sp), 2-1 Niane (90+4 sp).

Cartons jaunes: Niane (30e), Monteiro (54e) à Metz; Elogo (56e), Bengriba (69e), Dady Ngoy (90+3) à Grenoble

METZ

: Delecroix ; Jans, Boye (cap.), Sunzu, Basin; Fofana, Monteiro (61e Cohade), Hein (61e Gakpa), Nguette, Boulaya (72e Diallo) ; Niane.

Joueurs non entrés en jeu: Oukidja ; Rivierez, Udol et Jallow.

GRENOBLE

: Camara; Tavarel, Vandenabeele, Bengriba, Sanusi; Dady Ngoy, Jigauri (79e Sotoca), Elogo (72e M’Changama), Deletraz (cap.); Belvito (76e Maanane), Chergui.

Joueurs non entrés en jeu: Maubleu ; Spano, Mombris et Benet.